ما هي فوائد وأحكام الاعتكاف في المسجد؟.. تعرف عليها بالتفصيل

فوائد وأحكام الاعتكاف، الاعتكاف سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حث عليه صلوات الله عليه وخاصة في العشر الأواخر من رمضان.

فوائد وأحكام الاعتكاف، وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية فوائد وأحكام الاعتكاف عبر موقعها الإلكتروني في الكثير من الفتاوى.

ويستعرض الموجز ما أفتت به الدار في السطور التالية. حول فوائد وأحكام الاعتكاف.

فوائد وأحكام الاعتكاف

فوائد وأحكام الاعتكاف

فوائد وأحكام الاعتكاف.. ، ذكر العلماء أن الاعتكاف هو أن يلزم العبد المسلم المسجد بنية التفرغ للعبادة والتقرب إلى الله تعالى، مشيرين إلى أنه لكي يكون الإعتكاف صحيحًا لابد من التواجد في المسجد.

ما هي فوائد الاعتكاف؟

يمكن أن نستخلص فوائد الاعتكاف وفقًا لما ذكرته دار الإفتاء المصرية في النقاط التالية:

- الفائدة الأولى: التقرب إلى الله سبحانه وتعالى

- اغتنام ليلة القدر، وخاصة إذا كان الاعتكاف في العشر الأواخر من الشهر الكريم.

- تزكية النفس وتطهيرها من الذنوب والمعاصي.

- التفرغ للعبادة وذكر الله والابتعاد عن مشاغل الدنيا ولهوها.

- الاقتداء بسيد البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واتباع سنته.

ما هي شروط الاعتكاف؟

للاعتكاف بعض الشروط وهي:

الإسلام، العقل، النية، التواجد في المسجد فلا يصح الاعتكاف إلا به، الطهارة، سواء من الحيض أو النفاس أو الجنابة.

وقد ذكر العلماء بأن أفضل وقت للاعتكاف هو العشر الأواخر من رمضان، مشيرين إلى أن الخروج من المسجد لغير ضرورة، الجماع قد يبطل الاعتكاف.

ما الأمور الجائزة في الاعتكاف؟

يجوز للمعتكف بعض الأمور التي لا تعد مخالفة إذا قام بها داخل المسجد وهي على النحو التالي:

- الأكل والشرب والنوم في المسجد.

- الخروج من المسجد لقضاء الحاجة الضرورية.

- التحدث مع الآخرين بكلام مباح.

- تغيير الثياب، وتنظيف الجسد.

ويستحب للمعتكف أن يكثر من ذكر الله ولا يلهو ولا ينشغل بما قد يضيع اعتكافه أو يقلل من ثواب ذلك.

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