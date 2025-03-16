مدة الاعتكاف في رمضان.. الدكتور علي جمعة يوضح الحكم

مدة الاعتكاف في رمضان، من الأسئلة التي ترد بكثرة وخاصة مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان.

مدة الاعتكاف في رمضان، ويستعرض الموجز ما قاله الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق في فتوى منشورة على موقع دار الإفتاء الإلكتروني.

مدة الاعتكاف في رمضان، وأوضح علي جمعة بأن الاعتكاف مستحبٌّ شرعًا، ولا يكون واجبًا إلا بالنذر، ويجوز أن يكون في أي مسجدٍ.

مدة الاعتكاف في رمضان

مدة الاعتكاف في رمضان

وأشار علي جمعة إلى أن أقل مدة الاعتكاف في رمضان هي: أقلُّ ما يطلق عليه اسم الاعتكاف لغةً، حتى إن المصلِّي إذا دخل المسجد له أن ينوي الاعتكاف مهما كان مكثه فيه ويحصل له ثوابه.

وتابع مفتي الجمهورية الأسبق وليس لأكثر أيام الاعتكاف حدٌّ؛ فيجوز أن يعتكف المرء شهرًا أو أكثر بشرط أن لا يضيع من يعول أو واجباته الدينية أو الدنيوية.

مكان الاعتكاف وأفضله

مكان مدة الاعتكاف في رمضان هو المسجد؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187]، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتكف إلا في المسجد.

ونوه بأن أفضل المساجد هي: اتفق العلماء على أن المساجد الثلاثة أفضل من غيرها، والمسجد الحرام أفضل، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى؛ قال العلامة ابن المنذر في "الإجماع" (ص: 50): [أجمعوا على أن الاعتكافَ جائزٌ في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد إيليا] اهـ.

اعتكاف العشر الأواخر من رمضان وأقل مدة الاعتكاف وأكثره

ونوه بأنه من السنة اعتكاف العشر الأواخر من رمضان؛ تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك.

وتابع: أقلُّ مدَّةٍ للاعتكاف هي أقل ما يُطْلَقُ عليه اسم الاعتكاف عُرْفًا، وهذا ما ذهب إليه الجمهور؛ فإن الاعتكاف في اللغة يقع على القليل والكثير، ولم يحده الشرع بشيء يخصه فبقي على أصله؛ ولذلك استحب جماعة من الفقهاء للمصلِّي إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مهما كان مكثه فيه؛ ليحصل له ثوابه.

وأَمَّا أكثر مُدَّة للاعتكاف فلا حَدَّ لها؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 514): [وكُلَّما كثُر كان أفضل، ولا حَدَّ لأَكْثَرِه، بل يصحُّ اعتكافُ عُمْرِ الإنسان جميعه، ويصحُّ نذرُ اعتكاف العمر] اهـ.

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