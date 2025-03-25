موعد أذان المغرب اليوم 25 رمضان ومواقيت الصلاة بالمحافظات.. يزداد البحث في هذه الأيام المباركة عبر محرك البحث «جوجل» عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب، وعدد ساعات الصوم.

و يهتم مواطنو جمهورية مصر العربية بمعرفة موعد الأذان ومواقيت الصلاة، ووقت أذان المغرب تحديداً اليوم الثلاثاء الموافق 25 رمضان 1446 هـ، والموافق 25 مارس 2025.

موعد أذان المغرب اليوم 25 رمضان ومواقيت الصلاة بالمحافظات

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي حول موعد أذان المغرب اليوم 25 رمضان ومواقيت الصلاة بالمحافظات.

موعد أذان المغرب اليوم 25 رمضان ومواقيت الصلاة بالمحافظات

أدعية الصائم في المغرب

- ومن السنن المؤكدة في شهر رمضان المبارك أن يردد الصائم دعاءً حين إفطاره، ومن الأدعية التي جاءت في السنة النبوية وقت الإفطار، قال النبي ﷺ: «ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله» (رواه أبو داود)، وكذلك من الممكن أن يقول الصائم: «اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي» (رواه ابن ماجه).

- كما جاء عن النبي ﷺ دعاء آخر وهو: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت» (رواه أبو داود).

- اللهم أسألك أن تجعل عملنا مقبولًا، وصيامنا مرفوعًا، ودعاءنا مسموعًا، وأن تغفر لنا وتجعل قلوبنا لك ساجدة في خشوع.

- اللهم اكشف غمّتنا وفرج كرّبتنا وأغث لهفتنا وأحفظنا من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر وعذاب القبر.

- اللهم أنت القريب وأنت الحبيب المجيب الذي تعلم ما نريد، ربي ارحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا.

- اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت.

- اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي.

- اللهم اجعل سعينا فيه مشكورًا، وذنبي مغفورًا، وعملي مقبولًا، وعيبي مستورًا.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الثلاثاء

الفجر: 4:42

الظهر: 12:05

العصر: 3:28

المغرب: 6:01

العشاء: 7:19

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء

الفجر: 4:46

الظهر: 12:10

العصر: 3:33

المغرب: 6:06

العشاء: 7:24

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء

الفجر: 4:38

الظهر: 12:01

العصر: 3:24

المغرب: 5:57

العشاء: 7:15

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء

الفجر: 4:38

الظهر: 11:58

العصر: 3:22

المغرب: 5:56

العشاء: 7:09

مواقيت الصلاة في كافة الأنحاء المختلفة اليوم

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