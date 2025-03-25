رمضان 2025 .. عدد الساعات المتبقية على موعد أذان المغرب اليوم

يعد شهر رمضان 2025، المبارك فرصة عظيمة ومباركة للمسلمين للتقرب إلى الله من خلال الصيام والعبادات، كما يولي المسلمون اهتمام خاص بمواعيد الصلاة، خاصة أذان المغرب الذي يعلن وقت الإفطار.​

عدد الساعات المتبقية على موعد أذان المغرب اليوم

ويقدم الموجز، خلال السطور التالية، موعد أذان المغرب يوم 25 رمضان 2025 وأفضل الأدعية المستحبة قبل وبعد الإفطار، بالإضافة إلى موعد أذان العشاء وصلاة التراويح يوم 25 رمضان 2025.

موعد أذان المغرب يوم 25 رمضان 2025

وفقًا لإمساكية رمضان لمحافظة القاهرة، ستكون مواعيد أذان المغرب خلال الشهر الكريم كما يلي:​

موعد أذان المغرب يوم 25 رمضان 2025: الساعة 6:09 مساءً.​

تزداد مدة الصيام تدريجيًا خلال الشهر، حيث يتأخر وقت أذان المغرب مع تقدم الأيام.​

أدعية مستحبة قبل الإفطار في رمضان 2025

يستحب للمسلم الدعاء قبل الإفطار، فقد ورد عن النبي ﷺ أن للصائم دعوة لا تُرد عند فطره. من الأدعية المأثورة:​

"اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي."​

"اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت."​

موعد أذان المغرب يوم 25 رمضان 2025

دعاء الإفطار في رمضان 2025

بعد الإفطار، يستحب الدعاء أيضًا، ومن ذلك:​

"ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله."​

يستحب الإلحاح في الدعاء لقضاء الحوائج، ومن الأدعية:​

"اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً."​

موعد أذان العشاء يوم 25 رمضان 2025 وصلاة التراويح

يقام أذان العشاء بعد فترة قصيرة من أذان المغرب، مما يسمح للمسلمين بأداء صلاة العشاء ثم صلاة التراويح، وهي سُنّة مؤكدة خلال ليالي رمضان 2025.​

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وفي مدن ومحافظات الجمهورية.

مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:25 ص

موعد الشروق: 5:53 ص

موعد أذان‎الظهر: 12:01 م

‎موعد أذان العصر: 3:30 م

موعد أذان‎المغرب: 6:09 م

موعد أذان‎العشاء: 7:27 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:29 ص

موعد الشروق: 5:58 ص

‎موعد أذان الظهر: 12:06 م

موعد أذان‎العصر: 3:36 م

‎موعد أذان المغرب: 6:15 م

‎موعد أذان العشاء: 7:34 م

موعد أذان المغرب يوم 25 رمضان 2025

مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان

موعد أذان الفجر: 4:25 ص

موعد الشروق: 5:47 ص

موعد أذان‎الظهر: 11:54 ص

‎موعد أذان العصر: 3:21 م

موعد أذان‎المغرب: 6:02 م ‎

موعد أذان العشاء: 7:15 م

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