علامات ليلة القدر وفضلها وأدعيتها العديدة وعباداتها وموعدها 2025

ليلة القدر.. مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك يرتفع البحث حول متى تبدأ ليلة القدر في العام الحالي 2025؟ وماذا نقول فيها، وليلة القدر هي ليلة مباركة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة القدر: “إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ”، وهذا ما يناقشه موقع الموجز فيما يلي.

موعد ليلة القدر وعلاماتها وعبادتها العديدة والمميزة

وليلة القدر هي الليلة التي قد نزل فيها القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، وهي تعد ليلة تُقدَّر فيها أرزاق العباد وأحوالهم خلال العام، وتُكتب فيها الأقدار أيضاً، وفي هذا الإطار نستعرض معكم في هذا التقرير متى تبدأ ليلة القدر 2025؟

موعد ليلة القدر 2025

تباين العلماء في تحديد موعد ليلة القدر على أقوال كثيرة، حتى وصلت الأقوال فيها إلى أكثر من أربعين قولًا كما في" فتح الباري"، ومن أقرب الأقوال للصواب أنها في وتر العشر الأخير من شهر رمضان المبارك.

فعن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ). رواه البخاري ( 2017 ) – واللفظ له - ومسلم ( 1169 ).

والحكمة من إخفائها هي تنشيط المسلم من أجل بذل الجهد في العبادة والدعاء والذكر في العشر الأواخر كلهم، وهي الحكمة ذاتها في عدم تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة.

طاعات ليلة القدر المهمة

ليلة القدر هي فرصة عظيمة ومهمة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن الأعمال المستحبة فيها:

- قيام الليل: الصلاة والتهجد والدعاء.

- قراءة القرآن: تدبر آيات القرآن الكريم.

- الدعاء: الإكثار من الدعاء، خاصة دعاء ليلة القدر.

- الذكر: التسبيح والاستغفار.

- الصدقة: إخراج الصدقات للفقراء والمحتاجين.

- الاعتكاف: البقاء في المسجد للعبادة.

أدعية ليلة القدر

ومن أشهر الأدعية التي يُستحب أن يدعو بها المسلم في ليلة القدر هو ما رواه السيدة عائشة رضي الله عنها: “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني”.

كما من الممكن الدعاء بكل ما يحتاجه المسلم من خير الدنيا والآخرة، وذلك مثل الدعاء بالرحمة والمغفرة والرزق والشفاء.

وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: “سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني”.

علامات ليلة القدر المميزة

- راحة وطمأنينة المؤمن في هذه الليلة.

- والرياح تكون فيها ساكنة.

- الشمس عند سطوعها في الصباح ليس لها شعاع وصافية، ضوء بلا حرارة والملائكة تصعد عقب الفجر إلى السماء فتحجب شعاع الشمس.

- وقاله ابن حجر العسقلاني: “وقد جاء لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا عقب أن تمضى.”

- ومن بين العلامات أيضًا أنه ربما تكون الليلة ساكنة لا حارة ولا باردة وتكون معتدلة.

إليكم فضل ليلة القدر

فضلها عظيم وكبير لمن أحياها بالصلاة والقرآن والذكر والاستغفار والدعاء أيضاً من وقت غروب الشمس حتى طلوع الفجر، وصلاة التراويح.

وجاء فضل ليلة القدر في القرآن الكريم والسنة في عدة مواضع، نذكر منها التالي:

قال تعالى: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ* وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزُّلُ المَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْر * سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) سورة القدر.

قال تعالى: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ) سورة الدخان.

قال تعالى: (فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) سورة الدخان.

روى ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه”.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ''من دعا الله في هذه الليلة – يعني ليلة القدر – وهو يظن أنه يستجاب له، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر”.

فضل ليلة القدر العظيم وأدعيتها الكثيرة والمهمة

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