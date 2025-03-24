ما هي علامات ليلة القدر وفضائلها في العشر الأواخر من رمضان

علامات ليلة القدر.. تعد ليلة القدر من أعظم الليالي في العام، فهي الليلة التي أنزل فيها القرآن الكريم، والتي قال عنها الله تعالى: “ليلة القدر خير من ألف شهر”، وتتحرى هذه الليلة في العشر الأواخر من رمضان، حيث يسعى المسلمون لإحيائها بالصلاة والدعاء والذكر، لما لها من فضل عظيم.

وتتميز ليلة القدر بعلامات ودلائل خاصة، أشار إليها النبي ﷺ، والتي يستدل بها المسلمون على قربها، فتكون ليلة هادئة، معتدلة الطقس، لا يسمع فيها نباح الكلاب أو أصوات مزعجة، وتشرق الشمس صبيحتها بلا شعاع، وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي أبرز علامات ليلة القدر، وفضلها العظيم، وكيفية اغتنامها بالعبادة والدعاء.

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن ليلة القدر تتميز بعدة علامات مميزة يستدل بها المسلمون على قربها. من أبرز هذه العلامات أن تطلع الشمس في صبيحتها بلا شعاع، كما ورد عن النبي ﷺ في حديث أُبَيّ بن كعب رضي الله عنه، حيث قال: "أَمَارَتَهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِى صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا" (رواه مسلم)، كما وصفت بعض الأحاديث الأخرى الشمس في هذه الليلة بأنها كـ"طست من نحاس أبيض"، مما يدل على صفاء الأجواء وسكونها.

كذلك، ورد عن النبي ﷺ أن ليلة القدر تكون "طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا، لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يَخْرُجَ فَجْرُهَا" (رواه ابن حبان)، مما يشير إلى إشراقها وصفائها، كما قيل إن من أدركها قد يرى كل شيء ساجدًا أو يشاهد الأنوار الساطعة في كل مكان، حتى في الأماكن المظلمة، وقد يسمع سلامًا أو خطابًا من الملائكة، ومن أبرز علاماتها استجابة الدعاء لمن وُفِّق لإحيائها، فهي ليلة مباركة تُفتح فيها أبواب الرحمة وتتنزل فيها الملائكة بالخير والبركات.

علامات ليلة القدر

دعاء ليلة القدر

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر، فاجعل لي فيها خير ما قسمت، واختم لي بالسعادة فيما ختمت، واجعل اسمي مع السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في علّيين، وإساءتي مغفورة، وارزقني رزقًا طيبًا حلالًا يغيثني.

اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وسعة رزق، فاجعل لي منه نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر، فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

علامات ليلة القدر

اللهم تقبل مني ما كان فيها من ذكر وشكر، وتجاوز عن تقصيري وتفريطي بواسع رحمتك، يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل، وشفاء للصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

اللهم اجعلني من الذين نظرت إليهم فرحمتهم، وسمعت دعاءهم فأجبتهم، وتقبل مني دعائي في هذه الليلة المباركة، واقضِ حاجتي يا أرحم الراحمين.

اللهم في هذه الليالي المباركة كن لنا عونًا ومعينًا، وادفع عنا كل هم وضيق وابتلاء، واغفر لنا بفضلك ورحمتك، فإنك قلت في كتابك الكريم: {وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ}.

علامات ليلة القدر

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