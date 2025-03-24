مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 رمضان في القاهرة والمحافظات.. صلاتك نجاتك

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني من أركانه، وأعظم شعائر الدين بعد التوحيد، كما جاء في الحديث الشريف:"بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً"، كما أنها أول عبادة فُرضت على النبي ﷺ وأمته، حيث شُرعت ليلة الإسراء والمعراج، وهذا يدل على عظمتها في ميزان الله سبحانه وتعالى، ومن رحمة الله بعباده أن جعلها خمس صلوات في اليوم والليلة، تؤدى في أوقاتها المحددة، لكي يبقى العبد على صلة دائمة بخالقه، يذكره ويسأله الرحمة والمغفرة.

لقد عظَّم الله سبحانه وتعالى شأن الصلاة، فجعلها الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، كما قال النبي ﷺ: "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة"، كما أنها أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلُحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، وهي أيضاً سبب للسكينة والطمأنينة، فهي تربي المسلم على النظام، وتعينه على التحمل والصبر، وتجعله دائم الاتصال بالله سبحانه وتعالى، وهذا يمنحه راحة القلب وسلامة النفس.

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 رمضان 2025 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في القاهرة 24 رمضان 2025

وقت صلاة الفجر 4:28 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 م

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:09 م

موعد صلاة العشاء 7:26



مواقيت الصلاة في الإسكندرية 24 رمضان

وقت صلاة الفجر 4:32 ص

وقت صلاة الظهر 12:07 م

وقت صلاة العصر 3:35 م

وقت صلاة المغرب 6:13 م

وقت صلاة العشاء 7:32 م.



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:24 ص

وقت صلاة الظهر 11:58 ص

وقت صلاة العصر 3:26 م

وقت صلاة المغرب 6:05 م

وقت صلاة العشاء 7:22 م.



مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:18ص

وقت صلاة الظهر 11:50ص

وقت صلاة العصر 3:18 م

وقت صلاة المغرب 5:57 م

وقت صلاة العشاء 7:12 م.

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:27 ص

وقت صلاة الظهر 11:56 ص

وقت صلاة العصر 23: 3م

وقت صلاة المغرب 6:03 م

وقت صلاة العشاء 7:16م

مواقيت الصلاة



إقامة الصلاة

أمر الله بضرورة إقامة الصلاة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، منها قوله تعالى:﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾سورة طه الآية 14، فهي وسيلة الذكر والخضوع لله، وطريق التزكية والارتقاء الروحي.

كما أنها ليست مجرد أركان وحركات يؤديها المسلم يوميًا، لكنها وسيلة لتنقية النفس، وغرس القيم، وتقوية الروابط مع الله، فهي تطهر القلب من الذنوب، وتكبح جماح الشهوات، وتعين على الثبات في وجه الفتن، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ﴾ سورة العنكبوت الآية 45، وهي أيضاً باب الفلاح في الدنيا والآخرة، إذ تحقق السكينة في القلب، وتنشر الطمأنينة في النفس، وتمنح العبد نورًا في وجهه، وراحة في روحه، وقوة في إيمانه، ولذلك فإن الحفاظ عليها علامة على صدق العبودية لله، ومدى التزام العبد بدينه، فهي عهد بين العبد وربه لا ينبغي له أن يفرط فيه.

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