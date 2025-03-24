دعاء 24 رمضان 2025.. “اللهم اجعل لنا نصيبًا من كل خير”

دعاء 24 رمضان 2025.. مع اقتراب نهاية شهر رمضان، يحرص المسلمون في مختلف أنحاء العالم على تفعيل روح العبادة والتقوى في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وفي اليوم الرابع والعشرين من رمضان، يتوجه المسلمون بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين المغفرة والرحمة والتوفيق في الدنيا والآخرة.

ويعتبر هذا اليوم فرصة عظيمة للتقرب إلى الله بالدعاء والتضرع، لعل الله يفتح لهم أبواب الرحمة ويستجيب لدعائهم في هذه الليالي المباركة، في هذا التقرير، يسلط موقع الموجز فيما يلي الضوء على أبرزصيغ لـ دعاء 24 رمضان 2025 وما تحمله من معاني عميقة في تعزيز الصلة بالله وزيادة الأمل في النفوس.

دعاء 24 رمضان 2025

دعاء 24 رمضان 2025

اللهم اجعل لنا نصيباً من كل خير تقسمه لعبادك في هذا اليوم.

اللهم يا رب اجعل هذا اليوم مليئاً بالخيرات والبركات، واجعلنا من المقبولين في عبادتك، ولا تجعلنا من المحرومين من نفحاتك.

اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال.

اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقِ قلبي من الخطايا كما نقَّيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

اللهم إني أعوذ بك من الكسل، والهرم، والمأثم.

اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا.

دعاء 24 رمضان 2025

امساكية 24 رمضان 2025

حددت إمساكية شهر رمضان موعد الإمساك وأذان الفجر ليوم الإثنين، الموافق 24 رمضان، في محافظة القاهرة، مع التأكيد على ضرورة مراعاة فروق التوقيت للمقيمين خارجها، ووفقًا للإمساكية، يحين موعد السحور في الساعة 2:07 صباحًا، بينما يكون موعد الإمساك في تمام الساعة 4:07 صباحًا، يليه أذان الفجر في الساعة 4:27 صباحًا.

أما موعد الإفطار يوم الإثنين، فيرفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:09 مساءً، يلي ذلك أذان العشاء وصلاة التراويح في الساعة 7:27 مساءً. وبذلك يبلغ عدد ساعات الصيام لهذا اليوم 14 ساعة ودقيقتين.

دعاء 24 رمضان 2025

دعاء ما قبل أذان المغرب فى رمضان 2025؟

اللهم متِّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا.

اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.

اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب.

أسألك اللهم فيه ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، وأسالك التوفيق فيه لطاعتك وأن لا أعصيك.

اللهم اجعلني فيه ربي محباً لأوليائك، معادياً لأعدائك، مستناً فيه بسنة خاتم أنبيائك.

اللهم اجعل سعيي فيه مشكوراً، وذنبى فيه مغفوراً، وعملي فيه مقبولاً، وعيبي فيه مستوراً.

اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر، وصير فيه أموري من عسير إلى يسير.

اللهم غشني فيه بالرحمة، وارزقني التوفيق والعصمة، وطهر قلبي يا من لا يشغله إلحاح الملحين.

دعاء 24 رمضان 2025

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