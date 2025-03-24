موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 رمضان في مختلف المحافظات
يحرص المسلمون على متابعة مواعيد أذان الفجر يوميًا، خاصة خلال الأشهر المباركة، حيث يمثل الفجر بداية يوم جديد مليء بالعبادة والطاعات، ويختلف توقيت الأذان من محافظة إلى أخرى.
ويرصد موقع الموجز في السطور التالية موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 مارس في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.
موعد أذان الفجر في القاهرة:4:27 ص
موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 4:31ص
موعد أذان الفجر في طنطا: 4:27 ص
موعد أذان الفجر في المنصورة: 4:25ص
موعد أذان الفجر في الزقازيق
موعد أذان الفجر في الزقازيق: 4:25 ص
موعد أذان الفجر في أسيوط: 4:30ص
موعد أذان الفجر في سوهاج: 4:29ص
موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف
موعد أذان الفجر في بني سويف: 4:27ص
موعد أذان الفجر في المنيا: 4:31 ص
موعد أذان الفجر في قنا: 4:25ص
موعد أذان الفجر في محافظة أسوان
موعد أذان الفجر في أسوان: 4:27 ص
موعد أذان الفجر في مطروح: 4:41 ص
موعد أذان الفجر في الغردقة: 4:19 ص
موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية
موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 4:22 ص
موعد أذان الفجر في دمياط: 4:23 ص
موعد أذان الفجر في السلوم: 4:49 ص
موعد أذان الفجر في نويبع: 4:14 ص
موعد أذان الفجر في حلايب:4:13 ص
موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ
موعد أذان الفجر في شرم الشيخ: 4:18ص
موعد أذان الفجر في الفيوم: 4:29ص
موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ
موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 4:27ص
موعد أذان الفجر في الحامول: 4:26 ص
موعد أذان الفجر في بلطيم: 4:26 ص
موعد أذان الفجر في طابا: 4:13ص
موعد أذان الفجر في رأس سدر: 4:21ص
موعد أذان الفجر في محافظة العريش
موعد أذان الفجر في العريش: 4:17 ص
موعد أذان الفجر في دمنهور: 4:29ص
موعد أذان الفجر في إدفو: 4:25 ص
موعد أذان الفجر في إسنا: 4:26 ص
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