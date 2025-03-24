موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 رمضان في مختلف المحافظات

يحرص المسلمون على متابعة مواعيد أذان الفجر يوميًا، خاصة خلال الأشهر المباركة، حيث يمثل الفجر بداية يوم جديد مليء بالعبادة والطاعات، ويختلف توقيت الأذان من محافظة إلى أخرى.

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 مارس في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة

موعد أذان الفجر في القاهرة:4:27 ص

موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 4:31ص

موعد أذان الفجر في طنطا: 4:27 ص

موعد أذان الفجر في المنصورة: 4:25ص

موعد أذان الفجر في الزقازيق

موعد أذان الفجر في الزقازيق: 4:25 ص

موعد أذان الفجر في أسيوط: 4:30ص

موعد أذان الفجر في سوهاج: 4:29ص

موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف

موعد أذان الفجر في بني سويف: 4:27ص

موعد أذان الفجر في المنيا: 4:31 ص

موعد أذان الفجر في قنا: 4:25ص

موعد أذان الفجر في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر في أسوان: 4:27 ص

موعد أذان الفجر في مطروح: 4:41 ص

موعد أذان الفجر في الغردقة: 4:19 ص

موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 4:22 ص

موعد أذان الفجر في دمياط: 4:23 ص

موعد أذان الفجر في السلوم: 4:49 ص

موعد أذان الفجر في نويبع: 4:14 ص

موعد أذان الفجر في حلايب:4:13 ص

موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ

موعد أذان الفجر في شرم الشيخ: 4:18ص

موعد أذان الفجر في الفيوم: 4:29ص

مواقيت الصلاة

موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 4:27ص

موعد أذان الفجر في الحامول: 4:26 ص

موعد أذان الفجر في بلطيم: 4:26 ص

موعد أذان الفجر في طابا: 4:13ص

موعد أذان الفجر في رأس سدر: 4:21ص

موعد أذان الفجر في محافظة العريش

موعد أذان الفجر في العريش: 4:17 ص

موعد أذان الفجر في دمنهور: 4:29ص

موعد أذان الفجر في إدفو: 4:25 ص

موعد أذان الفجر في إسنا: 4:26 ص

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