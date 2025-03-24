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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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فتاوى وأحكام

موعد أذان المغرب اليوم 24 رمضان 2025.. هنفطر الساعة كام؟

موعد أذان المغرب
موعد أذان المغرب اليوم

موعد أذان المغرب اليوم 24 رمضان 2025.. مع اقتراب موعد الإفطار في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان 2025، يحرص المسلمون على معرفة توقيت أذان المغرب لأداء الصلاة وتناول وجبة الإفطار بعد ساعات طويلة من الصيام، ويعتبر هذا التوقيت من أهم اللحظات التي ينتظرها الصائمون، حيث يجتمع الأهل والأصدقاء حول مائدة الإفطار في أجواء روحانية مليئة بالخير والبركة.

وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز فيما يلي  موعد أذان المغرب اليوم 24 رمضان 2025 في مختلف المحافظات، مع التأكيد على أهمية مراعاة فروق التوقيت بين المدن المختلفة، لضمان معرفة التوقيت الدقيق للإفطار في كل منطقة.

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موعد أذان المغرب اليوم 24 رمضان 2025

عدد ساعات الصيام في 24 رمضان 2025

يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم، 24 رمضان 2025، نحو 14 ساعة ودقيقتين، حيث يبدأ الصائمون يومهم بالإمساك عن الطعام والشراب عند الفجر، ويستمرون في الصيام حتى أذان المغرب، وتختلف مدة الصيام قليلًا بين المحافظات وفقًا لموقع كل منطقة، مع ضرورة مراعاة فروق التوقيت لضبط موعد الإفطار بدقة.

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موعد أذان المغرب اليوم

أما موعد إفطار يوم الإثنين، الموافق 24 رمضان 2025، فيحين عند أذان المغرب في تمام الساعة 6:09 مساءً، حيث يتمكن الصائمون من تناول الإفطار بعد يوم طويل من الصيام يمتد لـ 14 ساعة ودقيقتين.

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موعد أذان المغرب اليوم 24 رمضان 2025

مواعيد الصلاة اليوم 24 رمضان 2025

تختلف مواعيد الصلاة يوميًا خلال شهر رمضان، حيث يحرص المسلمون على متابعتها لأداء العبادات في أوقاتها، خاصة صلاتي الفجر والمغرب المتعلقتين ببدء الصيام والإفطار، وفي يوم الإثنين 24 رمضان 2025، يحين أذان الفجر في تمام الساعة 4:27 صباحًا، فيما تشرق الشمس في 5:54 صباحًا. أما صلاة الظهر فتقام في الساعة 12:01 ظهرًا، يليه أذان العصر في 3:30 عصرًا، ويحين موعد الإفطار عند أذان المغرب في تمام الساعة 6:09 مساءً، بينما يؤدى أذان العشاء وصلاة التراويح في الساعة 7:27 مساءً. مع ضرورة مراعاة فروق التوقيت بين المدن المختلفة لضبط مواعيد الصلاة بدقة.

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موعد أذان المغرب اليوم 24 رمضان 2025

افضل ما يقال قبل أذان المغرب؟

اللهم يا من استويت على العرش، يا خالق كل شيء فأبدعت، وقدرت فهديت، وأعطيت كل مخلوق رزقه وهديته، نسألك أن تغفر لنا وترحمنا، وتعافينا وتعفو عنا، وتهدينا إلى صراطك المستقيم، وتخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقنا من فضلك أطيب الأرزاق، وأكرمنا بأكثر مما نرجو، وأفضل مما ندعو، وأجمل مما نتمنى، فأنت الكريم الوهاب.

اللهم إني عبدك، ابن عبدك، وابن أمتك، أمري كله بيدك، نافذ فيَّ حكمك، عادل فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن نور صدري، وربيع قلبي، وذهاب همي، وجلاء حزني، وسر سعادتي في الدنيا والآخرة.

اللهم اجعل لنا نصيبًا من كل خير توزعه على عبادك في هذا اليوم المبارك، واملأ حياتنا بالخيرات والبركات، وتقبل منا أعمالنا، ولا تحرمنا من نفحات رحمتك.

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موعد أذان المغرب اليوم 24 رمضان 2025

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