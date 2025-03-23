موعد ليلة القدر 2025.. اعرف الأدعية المستحبة وعلاماتها

موعد ليلة القدر 2025.. هي ليلة مباركة، وصفها ربنا سبحانه وتعالى بأنها خير من ألف شهر، وأن الملائكة تتنزل فيها.

موعد ليلة القدر 2025.. وهناكحديث أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة أن تردده إذا علمت ليلة القدر، كما أن العلماء أشاروا إلى أن لها علامات، كل هذا يوضحه الموجز في التقرير التالي.

موعد ليلة القدر 2025

موعد ليلة القدر 2025.. وبحسب ما ذكره العلماء فإن ليلة القدر تقع في العشر الأواخر من رمضان، وتحديدًا في الليالي الوترية (21، 23، 25، 27، 29).

موعد ليلة القدر 2025

ما هي الليالي الوترية وموعد ليلة القدر 2025؟

وفقًا لما ذكرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوم فإن اليال الوترية الباقية في شهر رمضان 2025 هي :

- ليلة 25 رمضان 1446: تبدأ من مغرب الاثنين 24 مارس 2025 حتى شروق شمس الثلاثاء 25 مارس 2025.

- ليلة 27 رمضان 1446: تبدأ من مغرب الأربعاء 26 مارس 2025 حتى شروق شمس الخميس 27 مارس 2025.

- ليلة 29 رمضان 1446: تبدأ من مغرب الجمعة 28 مارس 2025 حتى شروق شمس السبت 29 مارس 2025.

ما هي الأدعية المستحبة في ليلة القدر؟

ورد في الدعاء المستحب في ليلة القدر ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ 1 تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

ما هي الأعمال المستحبة في ليلة القدر؟

- الإكثار من الدعاء والاستغفار والتضرع إلى الله.

- قيام الليل.

- تلاوة القرآن.

- ذكر الله كثيرًا.

ما هي علامات ليلة القدر كما أوضحها العلماء؟

أوضح العلماء أن علامات ليلة القدر كثيرة ومنها:

- طلوع الشمس صبيحة ليلة القدر صافية لا شعاع لها.

- الاعتدال في الجو، فلا حر ولا برد.

- الطمأنينة والسكينة في القلب.

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