كيفية قيام ليلة القدر للفوز بالمغفرة والرحمة في العشر الأواخر

كيفية قيام ليلة القدر.. مع دخول العشر الأواخر من رمضان 2025، يتسابق المسلمون في العبادة، راجين إدراك ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر.

فقيام هذه الليلة المباركة فرصة عظيمة لنيل المغفرة والرحمة والعتق من النار، حيث يستحب الاجتهاد في الصلاة، وقراءة القرآن، والدعاء، والذكر، اتباعًا لهدي النبي ﷺ، وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي كيفية قيام ليلة القدر ، وكيفية اغتنامها بالطاعات والعبادات.

كيفية قيام ليلة القدر

كيفية قيام ليلة القدر

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك مجموعة من العبادات المستحبة التي يمكن للمسلم القيام بها لإحياء ليلة القدر والفوز ببركاتها. ومن بين الأعمال التي يُنصح بها في هذه الليلة المباركة:

أداء الصلاة وقيام الليل بإخلاص وخشوع.

الاعتكاف في المساجد لمن يستطيع، تقربًا إلى الله.

التصدق ومساعدة المحتاجين، لما للصدقة من فضل عظيم.

تلاوة القرآن الكريم والتدبر في معانيه.

الإكثار من الذكر والتسبيح والاستغفار طلبًا للرحمة والمغفرة.

الدعاء بكل ما يتمناه المسلم من خير الدنيا والآخرة.

الصلاة على النبي ﷺ، فهي من أعظم القربات إلى الله.

كيفية قيام ليلة القدر

فضل ليلة القدر

ليلة القدر هي أعظم ليلة في السنة، اختصها الله بفضلٍ عظيم، وجعلها خيرًا من ألف شهر، أي أن العبادة فيها تعادل عبادة 83 عامًا وأربعة أشهر. وهي الليلة التي تنزل فيها الملائكة بالرحمات والبركات، ويستجاب فيها الدعاء، ويُكتب فيها الخير لمن اجتهد فيها بإخلاص.

من أعظم فضائل ليلة القدر أن الله أنزل فيها القرآن الكريم، قال تعالى: "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ"، وهي ليلة سلام وأمان حتى مطلع الفجر، وقد أخبر النبي ﷺ أن من قامها إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه، لذا يحرص المسلمون على إحيائها بالصلاة، والدعاء، وقراءة القرآن، والذكر، طمعًا في رحمة الله ومغفرته.

كيفية قيام ليلة القدر

دعاء ليلة القدر

اللهم ارزقنا عملاً صالحًا يقربنا من رحمتك، ولسانًا ذاكرًا لنعمك، وقلبًا شاكرًا لفضلك، وثبتنا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة.

إلهي، ربح الصائمون، وفاز القائمون، ونجا المخلصون، ونحن عبادك المقصرون، فاغفر لنا برحمتك، وأكرمنا بفضلك ومنّتك، واجعلنا من الفائزين بعفوك، يا أرحم الراحمين، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، واجعل لنا قلوبًا نقية، ونفوسًا مطمئنة، واسكب علينا من فضلك العظيم، فأنت القادر ونحن العاجزون، وأنت العليم ونحن لا نعلم، وأنت علام الغيوب.

كيفية قيام ليلة القدر

اللهم اجعل لنا في الفردوس الأعلى مقامًا بجوار نبيك الكريم.

اللهم عوضني عن كل ما فقدته وأحببته، وكل ما ظننت أنه لي فذهب، وكل من صدقته فغدر، وأبدلني خيرًا برحمتك وكرمك.

اللهم لا تشغلني عنك، وقربني إليك، واجعل حاجتي إليك وحدك، ولا تذلني لأحد من خلقك.

اللهم إن ضاقت الأحوال، فوسعها بكرمك، وإن تعسرت الأمور، فاجعل لها مخرجًا برحمتك، واستودعتك يا رب دعواتي، فبشرني بها بكرمك من غير حولٍ مني ولا قوة.

كيفية قيام ليلة القدر

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