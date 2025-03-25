دعاء يوم 25 رمضان 2025.. أفضل الأدعية المستجابة قبل الإفطار

يوم 25 رمضان 2025، يحرص المسلمون على الإكثار من الدعاء قبل الإفطار، حيث تعتبر هذه اللحظات من أوقات استجابة الدعاء، فقد ورد عن النبي ﷺ أن للصائم دعوة لا ترد عند فطره، وهذا ما يتناوله الموجز، خلال السطور التالية،

دعاء الصائم قبل الإفطار

يعتبر وقت ما قبل الإفطار فرصة عظيمة للتضرع إلى الله وسؤاله من خيري الدنيا والآخرة، سواء كان الدعاء للرزق، المغفرة، القبول، أو قضاء الحوائج، فقد ثبت في الأحاديث النبوية أن الدعاء في رمضان مستجاب وخاصة عند الفطر.

الأدعية المستجابة في رمضان 2025

اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وثبتني على طاعتك، وتقبل مني صيامي وقيامي.

يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك.

اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، وترزقني من حيث لا أحتسب، وتبارك لي فيما رزقتني.

اللهم اجعل لي في هذا اليوم نصيبًا من رحمتك، ووسع لي في رزقي، وأكرمني بكرمك، واكتب لي القبول في الدنيا والآخرة.

دعاء

دعاء قبل الإفطار للرزق

في هذه اللحظات المباركة، يجب الحرص على الإكثار من الدعاء، والثقة بكرم الله ورحمته، فالدعاء عبادة عظيمة، وخاصة في هذه الأيام العشر الأخيرة من رمضان 2025.

اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه، من غير تعب ولا مشقة، واغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك.

اللهم تقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وبلغنا ليلة القدر، وأكرمنا باستجابة الدعاء.

دعاء قبل الإفطار في رمضان 2025

هناك العديد من الصيغ التي يمكن للمسلم الدعاء بها قبل الإفطار في شهر رمضان 2025 منها التالي:

اللهمَّ إني أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ، والجُبنِ والهَرمِ، والبُخلِ، وأعوذ بك من عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المحيا والمماتِ

اللهمَّ فإني أعوذُ بك من فتنةِ النارِ، وعذابِ النارِ، وفتنةِ القبرِ، وعذابِ القبرِ، ومن شرِّ فتنةِ الغِنى، ومن شرِّ فتنةِ الفقرِ، وأعوذُ بك من شرِّ فتنةِ المسيحِ الدَّجَّالِ، اللهمَّ اغسِلْ خطايايَ بماءِ الثَّلجِ والبَرَد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقَّيْتَ الثوبَ الأبيضَ من الدَّنَسِ، وباعِدْ بيني وبين خطايايَ كما باعدتَ بينَ المشرقِ والمغربِ، اللهمَّ فإني أعوذُ بك من الكسَلِ والهرَمِ والمأْثَمِ والمغْرمِ

اللهمّ أعوذُ برضاك من سخطِك، وبمعافاتِك من عقوبتِك، وأعوذُ بك منك لا أُحْصى ثناءً عليك أنت كما أثنيتَ على نفسِك

اقرأ أيضًا

موعد ليلة القدر في رمضان 2025 وأهم علاماتها

طريقة ختم القرآن في 3 أيام في العشر الأواخر من رمضان