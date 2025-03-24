طريقة ختم القرآن في 3 أيام في العشر الأواخر من رمضان

طريقة ختم القرآن .. مع اقتراب نهاية شهر رمضان، يتسابق المسلمون لاستثمار آخر أيام هذا الشهر الكريم في العبادة والطاعة، سعيًا للحصول على المغفرة والرحمة والعتق من النار، ومن أبرز الأعمال التي يحرص عليها المؤمنون في هذه الأيام المباركة هو ختم القرآن الكريم، الذي يعد من أعظم القربات إلى الله تعالى.

ولمن يرغب في ختم القرآن في الأيام المتبقية من رمضان، فإن ذلك يتطلب تنظيمًا وحرصًا على قراءة القرآن بانتظام، خاصة في العشر الأواخر التي تحمل في طياتها ليلة القدر، في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي طريقة ختم القرآن في 3 أيام، لتتمكن من الاستفادة القصوى من بركات هذا الشهر الفضيل.

طريقة ختم القرآن في 3 أيام

طريقة ختم القرآن في 3 أيام

يمكن للمسلم ختم القرآن الكريم في ثلاثة أيام بسهولة إذا استعان بالله، خاصة في شهر رمضان المبارك، و يتطلب ذلك قراءة عشرة أجزاء في اليوم الواحد، حيث يحتاج إتمام ختمة القرآن إلى حوالي عشر ساعات من القراءة المتوسطة السرعة (حَدر)، إذ يستغرق الجزء حوالي ثلث ساعة.

لتنظيم وقت القراءة بشكل فعال، يمكن توزيع الأجزاء العشرة على مدار اليوم كالتالي:

بعد صلاة الفجر: يتم قراءة ثلاثة أجزاء في الساعة التي تلي الصلاة.

بعد صلاة الظهر: يتم قراءة جزأين في حوالي ثلث الساعة.

بعد صلاة العصر: يتم قراءة أربعة أجزاء، ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء بعد العصر بساعة، وجزء واحد بين أذان الفجر وإقامته في ثلث ساعة.

قبل صلاة العشاء: يتم قراءة جزء واحد في الثلث الأخير من الساعة.

طريقة ختم القرآن في 3 أيام

دعاء ختم القرآن

كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على جمع أهل بيته بعد ختمه للقرآن الكريم، حيث كان يدعو الله بالأدعية الجامعة التي تتضمن طلبات متنوعة. ورغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه دعاء محدد بعد الختم، فإن هناك دعاء يسمى دعاء ختم القرآن يُقال بعد إتمام القراءة، وهذا الدعاء ليس من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو دعاء منسوب إلى ابن تيمية، وقد أُقر ولم يُنكر من أحد.

ومع ذلك، لا يوجد دليل على تعيين دعاء معين بعد الختم، مما يعني أنه يجوز للمسلم أن يدعو بما شاء، ويمكنه أن يتخير من الأدعية النافعة مثل طلب المغفرة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، وحسن فهم القرآن والعمل به وحفظه، وهو ما ثبت عن الصحابي أنس رضي الله عنه، حيث كان يجمع أهله بعد الختم ويدعو، وفيما يتعلق بالنبى صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عنه نص معين بعد ختم القرآن، ومن أشهر الأدعية التي يُستحب الدعاء بها بعد الختم:

طريقة ختم القرآن في 3 أيام

دعاء ختم القرآن مستجاب

اللهم ارحمني بالقرآن، واجعله لي إمامًا ونورًا وهدى ورحمة.

اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك فيه.

اللهم إني أسالك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردًا غير مخزٍ ولا فاضح.

طريقة ختم القرآن في 3 أيام

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