عدد ساعات الصيام في 24 رمضان 2025.. تعرف على مواقيت الإفطار والإمساك
عدد ساعات الصيام في 24 رمضان 2025.. يحرص المسلمون خلال شهر رمضان على متابعة مواقيت الصلاة، خاصة موعدي السحور والإفطار، لمعرفة عدد ساعات الصيام اليومية.
ويختلف عدد ساعات الصيام من يوم لآخر وفقًا لحركة الشمس، كما يختلف بين الدول طبقًا للموقع الجغرافي، وفي هذا السياق، يعرض موقع الموجز فيما يلي عدد ساعات الصيام في يوم 24 رمضان 2025، بالإضافة إلى مواعيد أذان الفجر والمغرب لهذا اليوم.
موعد أذان المغرب اليوم 24 رمضان 2025
يحين موعد أذان المغرب اليوم 24 رمضان 2025 في تمام الساعة 6:09 مساءً، حيث يفطر الصائمون بعد صيام يقارب 14 ساعة ودقيقتين، ويعد الإفطار لحظة روحانية ينتظرها المسلمون بعد يوم طويل من الصيام، حيث تبدأ وجبة الإفطار بتناول التمر والماء اقتداءً بالسنة النبوية، ثم يليها تناول وجبات متوازنة تمد الجسم بالطاقة اللازمة لبقية اليوم.
عدد ساعات الصيام اليوم 24 رمضان 2025
يصل عدد ساعات الصيام اليوم 24 رمضان 2025 إلى 14 ساعة ودقيقتين، حيث يبدأ الصيام من لحظة أذان الفجر ويمتد حتى موعد أذان المغرب في تمام الساعة 6:09 مساءً، ومع طول فترة الصيام، ينصح بتناول وجبتي الإفطار والسحور بشكل متوازن، مع شرب كميات كافية من الماء بينهما للحفاظ على الترطيب وتجنب الشعور بالإجهاد خلال ساعات النهار.
دعاء قبل الافطار
اللهم إني أسألك في هذا اليوم ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيني، بأن أكون من الطائعين لك، المجتنبين لمعصيتك، يا من تعلم خفايا القلوب وما تُكنّه الصدور.
اللهم يا من استويت على العرش، يا من خلقت فسويت، وقدرت فهديت، وأعطيت كل شيء خلقه ثم هديت، اغفر لنا ذنوبنا، وارحمنا برحمتك الواسعة، وعافنا واعفُ عنا، واهدنا إلى صراطك المستقيم، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، يا رب العالمين.
اللهم ارزقنا من فضلك رزقًا طيبًا مباركًا، وأكرمنا بأجمل مما نتمنى، وأفضل مما ندعو، وأكثر مما نرجو، فأنت الكريم الوهاب.
اللهم إني عبدك، ابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمك، عدل فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميتَ به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي، ونور صدري، وذهاب همي، وجلاء حزني، وسبيل سعادتي في الدنيا والآخرة، يا أكرم الأكرمين.
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