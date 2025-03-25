موعد ليلة القدر في رمضان 2025 وأهم علاماتها

تعد ليلة القدر من أعظم الليالي في شهر رمضان المبارك، حيث تتنزل الملائكة، ويعم السلام والرحمة، وقد أخفاها الله في العشر الأواخر من رمضان ليجتهد المسلمون في العبادة والذكرن وفيما يلي يستعرض الموجز معلومات حول موعد ليلة القدر وأهم علاماتها.

موعد ليلة القدر في رمضان 2025

اتفق العلماء على أنه لم يتم تحديد موعد ليلة القدر بشكل دقيق، ولكنها غالبًا تكون في إحدى الليالي الوترية من العشر الأواخر من شهر رمضان، أي في الليالي (21، 23، 25، 27، 29)، وقد رجح كثير من العلماء أنها تقع في ليلة السابع والعشرين من رمضان، إلا أن المسلم مطالب بالاجتهاد في جميع هذه الليالي طمعًا في نيل بركتها.

فضل ليلة القدر

أوضح الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن ليلة القدر تعني المغفرة، قبول الأعمال، العتق من النار، حيث قال الله تعالى:

﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 3-5].

ليلة القدر

وأشار شيخ الأزهر إلى أن الله عز وجل، أخفى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ليجتهد المسلم في العبادة، الصلاة، الذكر، الدعاء، الاستغفار، قيام الليل، اقتداءً بالنبي ﷺ.

علامات ليلة القدر

أوضحت دار الإفتاء المصرية عدة علامات ليلة القدر، ومنها:

صفاء السماء: تكون السماء صافية هادئة بدون عواصف أو سحب كثيفة.

الاعتدال في الطقس: ليلة معتدلة، ليست حارة ولا باردة.

شروق الشمس بلا شعاع: في صباح ليلة القدر تشرق الشمس بيضاء نقية دون شعاع قوي.

السكينة والطمأنينة: يشعر المسلم براحة نفسية، سكون، طمأنينة في هذه الليلة.

ليلة القدر

أفضل أدعية ليلة القدر

عندما سألت السيدة عائشة رضي الله عنها النبي ﷺ: "يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر، فبمَ أدعو؟" قال:"اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني".

كيفية اغتنام ليلة القدر

الإكثار من الصلاة، قيام الليل، صلاة التهجد، قراءة القرآن، التدبر في معانيه، ختم القرآن، الاستغفار، الذكر، التسبيح، التكبير، التهليل،التضرع بالدعاء، طلب العفو، المغفرة، الرحمة،الصدقة، الإحسان، إفطار الصائمين، صلة الرحم.

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