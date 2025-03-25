موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، يعتبر موعد أذان الفجر ووقت السحور مواعيد مباركة في شهر رمضان الكريم، وخاصة أن وقت الإمساك والذي يتنزل فيه ربنا من إلى السماء الدنيا، وبجانب هذه النفحات الطيبة هو وقت مهم لقيام المسلمين فيه بالإمساك عن الطعام والشراب استعدادًا لصيام يوم مباركًا جديدًا من أيام الشهر الفضيل.

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، - السبت 22 مارس الموافق 22 رمضان 2025 - 1446: الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:09 صباحًا.

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك

موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك



موعد أذان الفجر في شهر رمضان 2025 ووقت الإمساك، - الأحد الموافق 23 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:08 صباحًا.

- الاثنين الموافق 24 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:07 صباحًا.

- الثلاثاء الموافق 25 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:05 صباحًا.

- الأربعاء الموافق 26 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:04 صباحًا.

- الخميس الموافق 27 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:03 صباحًا.

- الجمعة الموافق 28 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:01 صباحًا.

- السبت الموافق 29 رمضان 2025 - 1446 الإمساك: 3:30 صباحًا - أذان الفجر: 4:00 صباحًا.

جدير بالذكر أن المواقيت المذكورة في هذا الموضوع خاصة بمحافظة القاهرة فقط، وعلى المقيمين خارج العاصمة متابعة مواقيت السحور وأذان الفجر وفقًا للمدينة المقيمين فيها، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الدخول عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة المصرية حيث تتيح الهيئة إمساكية معدة من قبلها خاصة بكل محافظة أو مدينة، ويمكن كذلك للمواطنين الحصول على نسخة bdf متوفرة عبر الموقع المذكور.

اقرأ أيضًا:

أدعية تريح القلب وتشعرك بالاطمئنان في رمضان.. رددها كثيرًا

موعد استطلاع هلال شهر شوال 2025 وأول أيام عيد الفطر المبارك