أدعية مستحبة في ليلة القدر 2025.. اللهم إنك عفو فاعفو عنا

أدعية مستحبة في ليلة القدر 2025، ليلة القدر ليلة عظيمة من ليال العام، وفيها سورة قرآنية باسمها، وقد فاز من اغتنمها وعرف قدرها وتضرع إلى ربه فيها.

أدعية مستحبة في ليلة القدر 2025، ويستعرض الموجز في التقرير التالي أدعية مستحبة في ليلة القدر 2025 - 1446.

أدعية مستحبة في ليلة القدر 2025

ومن أفضل ما يدعو به العبد في ليلة القدر هو أن يقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا.

ويمكن أن يدعو بجانب هذا الدعاء ما يتحقق معه الخشوع والتضرع إلى ربه ويمكن أن يدعو كذلك بهذه الأدعية:

- اللهم إني أسألك أن تجعلني من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

- اللهم إني أسألك أن تجعلني من الذين يتواضعون للناس ويحسنون إليهم.

- اللهم إني أسألك أن تجعلني من الذين يحبونك ويحبون من يحبك.

- اللهم إني أسألك أن تجعلني من الذين يستغفرونك ويتوبون إليك.

- اللهم إني أسألك أن تجعلني من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب.

- اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، وبركتها، ونورها، ورحمتها، وعتقها من النار.

- اللهم اجعلني من المقبولين في ليلة القدر، واكتب لي فيها الرحمة والمغفرة والرضوان.

- اللهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم فغفرت لهم، ورضيت عنهم، وأكرمتهم بقبول حسن.

أدعية مستحبة في ليلة القدر 2025

- اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ماعلمت منه وما لم أعلم.

- اللهم إنا نسألك مغفرة تشرح بها الصدر، وترفع بها الذكر، وتيسِّر بها الأمر، وتكشف بها الضر إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين.

- اللهم إنا نسألك أن تريح قلوبنا وفكرنا، وأن تصرف عنا شتات العقل والتفكير، ربِّ إنَّ في قلوبنا أمورًا لا يعرفها سواك فحقِّقها لنا يا رحمن يا رحيم يا الله.

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