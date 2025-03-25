موعد رؤية هلال شهر شوال 2025 وإجازة عيد الفطر.. العيد امتى؟

موعد رؤية هلال شهر شوال 2025 وإجازة عيد الفطر، شهد محرك البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية عن موعد رؤية هلال شهر شوال، وذلك استعدادًا لعيد الفطر المبارك، ويستعرض الموجز في التقرير التالي موعد رؤية الهلال، وذلك حرصًا منه على تقديم كل ما يهم القراء.

موعد رؤية هلال شهر شوال 2025 وإجازة عيد الفطر

موعد رؤية هلال شهر شوال 2025 وإجازة عيد الفطر، وفقًا للحسابات الفلكية، فإنه من المتوقع أن يهل شهر شوال 1446هجريًا وإجازة عيد الفطر 2025 وفقًا للتالي:

موعد رؤية هلال شهر شوال 2025 وإجازة عيد الفطر

موعد رؤية هلال شهر شوال 2025 وإجازة عيد الفطر، دار الإفتاء المصرية، بالتعاون مع الجهات الفلكية المختصة، ستقوم باستطلاع هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم السبت 29 مارس 2025، الموافق 29 رمضان 1446هـ.

موعد عيد الفطر المبارك وفقًا للحسابات الفلكية

من المتوقع فلكيًا أن يكون يوم الأحد 30 مارس 2025 أول أيام عيد الفطر المبارك.

ولكن رغم مصداقية الحسابات الفلكية في كثير من الأحيان، ولكن الإعلان الرسمي سيعتمد على نتائج الرؤية الشرعية التي سيتم إعلانها في بيان رسمي من دار الإفتاء المصرية، في احتفال شعبي كبير.

موعد رؤية هلال شهر شوال 2025 وإجازة عيد الفطر

أعلنت الحكومة عن مواعيد الإجازات لجميع القطاعات، بما في ذلك القطاع الخاص، وهذا العام، من المتوقع أن تكون الإجازة الرسمية للقطاع الخاص متوافقة مع الإجازات المقررة للعاملين في القطاع الحكومي، بحيث تبدأ الإجازة في يوم السبت 29 مارس 2025، وتستمر حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، مع إمكانية تمديد الإجازة ليوم آخر إذا ثبت أن يوم الاثنين 31 مارس هو أول أيام شهر شوال.

موعد صلاة العيد في المحافظات

- صلاة العيد في القاهرة 6:13 دقيقة صباحًا.

- صلاة العيد في الإسكندرية 6:18 صباحًا

- صلاة العيد في الجيزة 6:14 دقيقة صباحًا

- صلاة العيد في أسوان 6:08

- صلاة العيد في الإسماعيلية: 6:09

- صلاة العيد في أسيوط 6:14

- صلاة العيد في الأقصر: 6:09

- صلاة العيد في البحر الأحمر - القصير 6:02

- صلاة العيد في البحيرة دمنهور: 6:16

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