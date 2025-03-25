هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الوالدين.. دار الإفتاء توضح

إخراج زكاة الفطر عن الوالدين.. زكاة الفطر من العبادات المالية الواجبة على كل مسلم قادر، وهي فرض على المسلم وعلى من يعولهم من أهل بيته، لكن ماذا عن الوالدين؟ هل يجوز إخراج زكاة الفطر عنهما؟

هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الوالدين

ويقدم الموجز، رأي دار الإفتاء المصرية حول هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الوالدين؟

حكم إخراج زكاة الفطر عن الوالدين

اتفق العلماء على أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان لنفسه ولمن يعولهم من أهل بيته، مثل الزوجة والأبناء، لكن الوالدين لا تجب عليه زكاتهم، لأنهما ليسا من نفقته الواجبة شرعًا، بل يجب عليه الإنفاق عليهما إذا كانا محتاجين.

أما إخراج زكاة الفطر عن الوالدين تطوعًا، فالأمر جائز ولا حرج فيه، وهو نوع من البر والإحسان إليهما إذا كانا غير قادرين على إخراجها، ولكن في هذه الحالة، لا تحسب من الزكاة المفروضة على الابن، وإنما تكون على سبيل التبرع.

حكم إخراج زكاة الفطر عن الوالدين

متى يجوز إخراج زكاة الفطر عن الوالدين؟

إذا وكلك والداك في إخراجها: يمكن للابن أو الابنة إخراج زكاة الفطر عن والديهما إذا طلبا منه ذلك، فيكون وكيلًا عنهما.

إذا كانا عاجزين ماليًا: يمكن إخراجها عنهما كنوع من البر، ولكنها تكون صدقة تطوع وليس زكاة واجبة على الابن.

إذا كان الوالدان من مستحقي الزكاة: إذا كانا فقيرين ولا يملكان قوت يومهما، فيجوز إعطاؤهما من الزكاة العامة (زكاة المال)، لكن ليس زكاة الفطر، لأن الزكاة لا تجوز للأصول (الوالدين) ولا للفروع (الأبناء) الذين يجب على المسلم إعالتهم.

هل يجوز اخراج زكاة الفطر عن الوالدين

ما الأفضل: إخراج زكاة الفطر عن الوالدين أم إعطاؤهما صدقة؟

إذا كان الوالدان محتاجين، فالأفضل إعطاؤهما من الصدقة العامة، أما زكاة الفطر فالأفضل أن يخرجاها بنفسيهما إذا استطاعا ذلك. وإذا كان الابن يريد مساعدتهما، يمكنه إعطاؤهما المال قبل وقت إخراج الزكاة، ليخرجاها بنفسيهما.

اقرأ أيضًا

رمضان 2025 .. عدد الساعات المتبقية على موعد أذان المغرب اليوم

أفضل الأدعية وأوقات الدعاء في ليلة القدر وكيفية الاستفادة منها في رمضان