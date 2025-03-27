موعد رؤية هلال شهر شوال 2025 وإجازة عيد الفطر

إجازة عيد الفطر.. مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، يترقب المصريون موعد عيد الفطر 2025، الذي يمثل فرحة كبيرة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، ويهتم الكثيرون بمعرفة الموعد الدقيق لأول أيام العيد، بالإضافة إلى تفاصيل الإجازات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص، وكذلك مواعيد العطلة للمدارس والمعاهد الأزهرية.

وفي هذا التقرير، يقدم لكم الموجز كل ما تحتاجون معرفته حول إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2025 في مصر.

إجازة عيد الفطر

موعد إجازة عيد الفطر 2025 في مصر وفق الحسابات الفلكية



استنادًا إلى الحسابات الفلكية، يُتوقع أن يولد هلال شهر شوال بعد حدوث الاقتران يوم السبت 29 مارس 2025، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

رؤية الهلال في مصر والعالم الإسلامي



في مكة المكرمة، سيبقى الهلال مرئيًا لمدة 7 دقائق بعد غروب الشمس.

في القاهرة، سيكون الهلال في الأفق لمدة 11 دقيقة بعد الغروب.

في محافظات مصر الأخرى، يختلف وقت ظهور الهلال بين 9 و12 دقيقة.

في المدن والعواصم العربية والإسلامية، من المتوقع أن يستمر الهلال في الظهور لفترات تتراوح بين 3 و19 دقيقة بعد غروب الشمس.

بناءً على هذه الحسابات، يُرجح أن يكون يوم الأحد 30 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، لكن القرار النهائي يظل مرهونًا برؤية الهلال الشرعية التي يتم الإعلان عنها من قبل دار الإفتاء المصرية.

إجازة عيد الفطر 2025 في مصر: تفاصيل وجدول الإجازات الرسمية



تُعد إجازة عيد الفطر من الإجازات الرسمية التي تمنحها الحكومة المصرية لمختلف القطاعات، وتشمل تعديلات هذا العام تمديد الإجازة لمزيد من الراحة والاحتفال بعيد الفطر المبارك.

إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي



أعلنت الحكومة المصرية عن منح العاملين بالقطاع الحكومي إجازة رسمية تمتد من:

السبت 29 مارس 2025 حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025.

في حال ثبوت رؤية الهلال مساء السبت، فمن المحتمل تمديد الإجازة حتى الأربعاء 2 أبريل 2025.

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص



كشف وزير العمل، محمد جبران، عن تعديل مدة إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص، بحيث يحصل العاملون على إجازة تبدأ من:

السبت 29 مارس 2025 حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025.

إذا تم تأكيد رؤية هلال شوال، قد تُمدد الإجازة حتى الأربعاء 2 أبريل 2025.

إجازة عيد الفطر

إجازة عيد الفطر للمعاهد الأزهرية



حرصًا على إتاحة الفرصة للطلاب والمعلمين للاحتفال بالعيد، فقد تقرر أن تمتد إجازة عيد الفطر للمعاهد الأزهرية من:

السبت 29 مارس 2025 حتى الجمعة 4 أبريل 2025.

يعود الطلاب والمعلمون إلى الدراسة يوم السبت 5 أبريل 2025.

إجازة عيد الفطر للمدارس والجامعات

إجازة الطلاب: من السبت 29 مارس 2025 حتى الجمعة 4 أبريل 2025.

استئناف الدراسة: يوم السبت 5 أبريل 2025.

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