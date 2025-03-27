موعد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الخاص والحكومي 2025

كشف مجلس الوزراء المصري عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك في العام الحالي 2025 للعاملين في القطاع الحكومي، حيث تشرع الإجازة يوم السبت الموافق 29 مارس وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 أبريل، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز في السطور التالية.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الخاص والحكومي

وإذا ثبت أن شهر رمضان المبارك الموافق 30 يومًا، فستمتد الإجازة حتى يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل، مما يمنح ذلك الموظفين خمسة أيام عطلة متواصلة.

إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الخاص 2025

بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فإن الإجازة تقوم بتحديدها كل شركة بناءً على نظام العمل الخاص بها، ولكن عادةً ما تكون الإجازة الرسمية يومين أو ثلاثة أيام فقط، وذلك مع احتمالية منح أيام إضافية لبعض المؤسسات.

إجازة عيد الفطر المبارك في مصر وكافة الإجازات الرسمية 2025

تُعتبر إجازة عيد الفطر المبارك من أهم العطلات الرسمية في جمهورية مصر العربية، حيث تتيح للعاملين فرصة للإحتفال بالمناسبة الدينية، والاستمتاع بوقتهم مع العائلة والأصدقاء، كما تحرص الحكومة أيضاً على تقديم إجازات طويلة لإتاحة الراحة للموظفين.

ويحصل العاملون في مصر على عدة إجازات مدفوعة الأجر، وتشمل التالي:

- إجازة عيد الفطر.

- إجازة عيد الأضحى.

وإجازات المناسبات الوطنية وهي مثل ذكرى ثورة 25 يناير و6 أكتوبر.

إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الحكومي

كما نص أيضاً القرار على أنه في حال ثبوت رؤية هلال شهر شوال المبارك 1446 هـ، وتحديداً يوم الإثنين الموافق 31 مارس 2025 كأول أيام الشهر، وسوف تستمر الإجازة حتى يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل 2025.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك للمدارس والمعاهد الأزهرية 2025

أصدر محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا يقضي بمنح الطلاب في كافة المدارس على مستوى الجمهورية إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وبتوجيه من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، قد أصدر فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، قرارًا يعطي طلاب المعاهد الأزهرية إجازة رسمية تشرع من يوم السبت الموافق 29 مارس 2025 وإلى يوم الجمعة 4 أبريل 2025.

عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2025

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