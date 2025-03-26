مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر المبارك 2025.. أعلنت وزارة النقل عن مواعيد تشغيل مترو الأنفاق خلال أيام عيد الفطر المبارك لعام 2025، حيث تم تعديل ساعات العمل لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في التنقل خلال فترة الأعياد.

وتأتي مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر المبارك 2025 في إطار حرص الحكومة على تسهيل حركة النقل والمواصلات، وتوفير وسائل نقل آمنة ومريحة للمواطنين، خاصة مع زيادة حركة التنقل بين المحافظات والأحياء المختلفة خلال العيد.

مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر المبارك 2025

ويعرض لكم الموجز مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر المبارك 2025.

مواعيد التشغيل خلال عيد الفطر 2025

ستشهد مواعيد عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر المبارك 2025 تغييرات ملحوظة تتناسب مع احتياجات الركاب في فترة العيد. حيث تبدأ القطارات في جميع الخطوط الثلاثة في تمام الساعة 5:15 صباحًا، على أن يتم تمديد ساعات العمل حتى وقت متأخر من الليل، وعلى وجه الخصوص، سيكون آخر قطار يغادر محطات المترو في الساعة 12:30 صباحًا في الخط الأول، وفي الساعة 12:40 صباحًا في الخط الثاني.

تفاصيل الخطوط المختلفة

الخط الأول (حلوان - المرج): يبدأ من الساعة 5:15 صباحًا، وآخر قطار من محطة حلوان في الساعة 12:15 صباحًا، ومن محطة المرج في الساعة 12:30 صباحًا.

الخط الثاني (شبرا الخيمة - المنيب): يبدأ من الساعة 5:15 صباحًا، وآخر قطار يغادر من محطتي شبرا الخيمة والمنيـب في الساعة 12:40 صباحًا.

الخط الثالث (عدلي منصور - جامعة القاهرة): يبدأ من الساعة 5:15 صباحًا، مع تمديد ساعات التشغيل حتى الساعة 2:00 صباحًا.

إجراءات السلامة والراحة

تسعى وزارة النقل إلى توفير بيئة آمنة للمسافرين من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة الركاب أثناء تنقلهم في المترو ،كما تم تعزيز التواجد الأمني داخل المحطات وعلى القطارات لضمان راحة الركاب والحفاظ على النظام.

التأثير على حركة النقل في العاصمة

تعد مترو الأنفاق من أكثر وسائل النقل استخدامًا في القاهرة الكبرى، حيث يتيح للركاب التنقل بسرعة ودون التعرض للازدحام المروري الذي تشهده شوارع العاصمة، خاصة في فترات الأعياد والعطلات، ومع الزيادة المتوقعة في حركة الركاب خلال عيد الفطر المبارك، فإن تمديد ساعات عمل المترو يأتي في الوقت المناسب لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء على وسائل النقل الأخرى.

وإضافة إلى ذلك، فإن مواعيد العمل المعدلة ستساهم في تسهيل انتقال الأشخاص بين أماكن العمل والتجمعات العائلية والأنشطة الاجتماعية، مما يساهم في رفع مستوى الراحة والمرونة في التنقل ،كما أن هذه الخطوة تعكس اهتمام وزارة النقل بتطوير وتحسين جودة خدمات النقل العام، مما يساعد في الحد من الازدحام المروري وتسهيل حياة المواطنين.

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