رابط التقديم في وظائف وزارة النقل 2025.. اعرف آخر موعد

رابط التقديم في وظائف وزارة النقل 2025.. 40 وظيفة فارغة في الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، حيث أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية قبل قليل، بناءً على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 ولائحته التنفيذية.

وهذا ما يناقشه موقع الموجز فيما يلي حول رابط التقديم في وظائف وزارة النقل 2025.

رابط التقديم في وظائف وزارة النقل 2025

رابط التقديم في وظائف وزارة النقل 2025

40 وظيفة جديدة خالية في وزارة النقل

رابط التقديم في وظائف وزارة النقل 2025.. وأظهرت بوابة الوظائف الحكومية، إتاحة 40 وظيفة متباينة التخصصات في الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث يشرع التقديم من 9 حتى 15 أبريل القادم، وذلك عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية من هنـــــــــا.

ماهي وظائف الهيئة العامة للطرق والكباري المتاحة؟

19 موظف في وظيفه مهندس تنفيذ كباري ثالث، وتنفيذ طرق ثالث، وفقاً للشروط التالية:

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.

- القدرة على العمل ضمن فريق عمل.

- القدرة على تحمل المسؤولية وسرعة الإنجاز.

- القدرة على تفعيل القرارات وحل المشكلات.

الشروط المطلوبة ورابط التقديم في وظائف وزارة النقل 2025

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاماً.

- وأن يكون لديه مؤهل عال هندسي تخصص مدني.

- وأيضاً التقدير لا يقل عن مقبول.

- وبالإضافة إلى الصورة الشخصية.

- والرقم القومي وجه أول سارية.

- ووجود شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- والموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث.

- وصحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الاحوال).

- وأخيراً كارنيه نقابة المهندسي.

شروط الحصول على وظائف سائق سادس

- أولا اجتياز الإختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

- وثانيًا رخصة قيادة مهنية سارية.

- وأيضاً الدقة والتركيز العالي وضبط النفس.

- والقدرة على حسن التصرف في الأزمات.

- وبالإضافة إلى حسن السير والسلوك.

- ومهارة حرفية وصلاحية في مجال عمل الوظيفة.

- وأخيراً ضرورة المعرفة التامة بكافة القوانين و القواعد المرورية.

وأخيراً شروط الحصول على وظائف حرفي رصف

- موهل أقل من المتوسط.

- التمتع باللياقة البدنية.

- تحمل العمل تحت ضغط.

- إجادة العمل الجماعي والتعاون مع الآخرين.

- مهارة حرفية.

- المعرفة الكافية بقواعد الطرق وإرشاداتها.

- اجتياز التدريب اللازم الذي تتيحة الهيئة لشغل الوظيفة بنجاح.

- العمر لا يزيد عن 35 عاماً.

- مؤهل اقل من المتوسط.

شروط الحصول على وظائف وزارة النقل

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