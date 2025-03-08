مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي خلال رمضان 2025

أعلنت وزارة النقل عن تعديل مواعيد تشغيل مترو الأنفاق بجميع خطوطه الثلاثة، بالإضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، خلال شهر رمضان 2025، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل التنقل خلال الشهر الكريم، ويكشف الموجز تفاصيل الرحلات.

مواعيد تشغيل الخط الأول والثاني لمترو الأنفاق

يبدأ التشغيل اليومي الساعة 5:15 صباحًا من محطات "حلوان - المرج الجديدة" و"شبرا الخيمة - المنيب".

آخر قطار على الخط الأول:

من حلوان: 12:15 صباحًا.

من المرج الجديدة: 12:30 صباحًا.



آخر قطار على الخط الثاني:

من شبرا الخيمة والمنيب: 12:40 صباحًا.

مواعيد تقابل القطارات بين الخطوط

الخط الأول والثاني: محطة أنور السادات الساعة 1:00 صباحًا.

الخط الأول والثالث: محطة جمال عبد الناصر الساعة 12:30 صباحًا.

الخط الثاني والثالث: محطة العتبة الساعة 12:30 صباحًا.



مواعيد تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق

قررت الوزارة تمديد التشغيل لمدة ساعة إضافية ليتم إغلاق المحطات في 2:00 صباحًا بدلًا من 1:00 صباحًا.

مواعيد أول القطارات

من عدلي منصور إلى جامعة القاهرة: 5:15 صباحًا.

من عدلي منصور إلى روض الفرج: 5:20 صباحًا.

من روض الفرج إلى عدلي منصور: 5:15 صباحًا.

من جامعة القاهرة إلى عدلي منصور: 5:15 صباحًا.



مواعيد آخر القطارات

من عدلي منصور إلى جامعة القاهرة: 12:06 صباحًا.

من عدلي منصور إلى روض الفرج: 12:02 صباحًا.

من روض الفرج إلى عدلي منصور: 12:26 صباحًا.

من جامعة القاهرة إلى عدلي منصور: 12:23 صباحًا.



مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في رمضان 2025

مواعيد أول القطارات

من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة: 6:00 صباحًا.

من عدلي منصور إلى العبور الجديدة (المعرفة): 6:15 صباحًا.



مواعيد آخر القطارات

من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة: 11:00 مساءً.

من عدلي منصور إلى بدر: 11:30 مساءً.

من الفنون والثقافة إلى عدلي منصور: 11:05 مساءً.

من العبور الجديدة (المعرفة) إلى عدلي منصور: 11:03 مساءً.



خدمات إضافية خلال شهر رمضان

يأتي هذا التعديل ضمن جهود وزارة النقل لضمان راحة المواطنين وتيسير تنقلاتهم خلال شهر رمضان، خاصة في أوقات الذروة قبل الإفطار وبعد صلاة التراويح.

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