اعرف مواعيد عمل مكاتب الاشتراكات في مترو الأنفاق الخط الثالث الأخضر في رمضان

مكاتب اشتراكات المترو.. كشفت إدارة مترو الأنفاق الخط الثالث، عن تعديل في مواعيد عمل مكاتب الاشتراكات بالخط الثالث وذلك بشكل مؤقت، خلال شهر رمضان المبارك، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي.

مواعيد عمل مكاتب الاشتراكات

مواعيد مكاتب الاشتراكات الخاصة بمترو الخط الثالث الأخضر في رمضان 2025

وأوضحت لكم إدارة مترو الأنفاق، مواعيد مكاتب الاشتراكات المترو في شهر رمضان المبارك 2025، مشيرة إلى مكاتب تعمل طوال شهر رمضان وذلك بداية من الساعة 7:00 صباحًا حتى 5:00 مساء.

وتابعت أن جرى أيضًا تمديد ساعات تشغيل المترو وذلك لمدة ساعة إضافية، حتى يُغلق في الساعة 2:00 صباحًا بدلًا من 1:00 صباحًا.

أماكن الاشتراكات في مترو الأنفاق الخط الثالث 2025

وسوف تعمل مكاتب اشتراكات مترو الأنفاق، بالمحطات الآتية: «كلية البنات، عبده باشا، عدلي منصور، النزهة، هليوبوليس، العباسية، العتبة، ناصر، صفاء حجازي، إمبابة، القومية، وادي النيل، جامعة الدول، جامعة القاهرة».

مواعيد أول وآخر القطارات بالخط الثالث الأخضر

موعد أول قطار

قيام أول قطار من محطة عدلي منصور حتى جامعة القاهرة: الساعة 5:15 صباحًا.

وأيضاً قيام أول قطار من عدلي منصور إلى روض الفرج: الساعة 5:20 صباحًا.

وقيام أول قطار من روض الفرج إلى عدلي منصور: الساعة 5:15 صباحًا.

وبالإضافة إلى قيام أول قطار من جامعة القاهرة إلى عدلي منصور: الساعة 5:15 صباحًا.

موعد آخر قطار

وقيام آخر قطار من عدلي منصور إلى جامعة القاهرة: الساعة 12:06 صباحًا.

ثم قيام آخر قطار من عدلي منصور إلى روض الفرج: الساعة 12:02 صباحًا.

وقيام آخر قطار من روض الفرج إلى عدلي منصور: الساعة 12:26 صباحًا.

وأخيراً قيام آخر قطار من جامعة القاهرة إلى عدلي منصور: الساعة 12:23 صباحًا.

موعد انتهاء الربط بين الخط الأول والثاني الجديد

مع الخط الأول (محطة ناصر):

وهي اتجاه جامعة القاهرة: 12:45 صباحًا.

واتجاه روض الفرج: 12:41 صباحًا.

أما مع الخط الثاني (محطة العتبة):

اتجاه جامعة القاهرة: 12:40 صباحًا.

اتجاه روض الفرج: 12:45 صباحًا.

مترو الأنفاق الخط الثالث الأخضر

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