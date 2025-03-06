مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان 2025.. اعرفها بالتفصيل

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان 2025.. يبحث الكثير من المواطنين عن المواعيد الجديدة وفقًا لما أعلنته وزارة النقل تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.

وبناءً على ذلك، ننقل لكم تفاصيل مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان 2025 بعد التعديل، إذ أن وزارة النقل سبق وكشفت عن تعديل مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في القاهرة الكبرى بما يتناسب مع احتياجات الركاب خلال الشهر الفضيل.

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان 2025

في هذا التقرير، نقدم لكم في موقع الموجز كافة التفاصيل حول مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان 2025، وتتضمن التعديلات مواعيد جديدة لخطوط المترو الثلاثة بالإضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف LRT.

وتشتمل مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان 2025 في الآتي:

الخط الأول والثاني لمترو الأنفاق

تم تعديل مواعيد بداية التشغيل لخطوط المترو في رمضان 2025، حيث تبدأ الخدمة في تمام الساعة 5:15 صباحًا من محطات حلوان و المرج الجديدة للخط الأول، و من شبرا الخيمة و المنيب للخط الثاني.

أما بالنسبة لآخر قطار، فقد تم تحديد الأوقات التالية:

الخط الأول: آخر قطار من حلوان الساعة 12:15 صباحًا، ومن المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحًا.

الخط الثاني: آخر قطار من شبرا الخيمة و المنيب الساعة 12:40 صباحًا.

مواعيد تبادل الخطوط بين المترو

كما تم تحديد مواعيد تبادل الخطوط بين الخطوط المختلفة، حيث يلتقي آخر قطار من الخط الأول مع الخط الثاني في محطة أنور السادات الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، بينما يلتقي آخر قطار بين الخط الأول والخط الثالث في محطة جمال عبدالناصر الساعة 12:30 صباحًا.

كما يتم التبادل بين الخطين الثاني والثالث في محطة العتبة في نفس الساعة.

مواعيد تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق في رمضان 2025

شهد الخط الثالث لمترو الأنفاق تمديدًا في مواعيد التشغيل حيث سيتم إغلاق المحطات الساعة 2:00 صباحًا بدلاً من الساعة 1:00 صباحًا.

موعد أول قطار: من عدلي منصور إلى جامعة القاهرة الساعة 5:15 صباحًا، ومن عدلي منصور إلى روض الفرج الساعة 5:20 صباحًا.

آخر قطار: من عدلي منصور إلى جامعة القاهرة الساعة 12:06 صباحًا، ومن عدلي منصور إلى روض الفرج الساعة 12:02 صباحًا.

مواعيد تبادل الخطوط في الخط الثالث

يتم الربط مع الخط الأول في محطة ناصر الساعة 12:45 صباحًا في اتجاه جامعة القاهرة، والساعة 12:41 صباحًا في اتجاه روض الفرج.

أما بالنسبة للتبادل مع الخط الثاني فيتم عند محطة العتبة الساعة 12:40 صباحًا في اتجاه جامعة القاهرة، والساعة 12:45 صباحًا في اتجاه روض الفرج.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي LRT في رمضان 2025

لم تقتصر التعديلات على خطوط المترو فقط، بل شملت أيضًا مواعيد القطار الكهربائي الخفيف (LRT). إليكم المواعيد الجديدة:

موعد أول قطار: من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة الساعة 6:00 صباحًا، ومن عدلي منصور إلى العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 6:15 صباحًا.

آخر قطار: من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة الساعة 11:00 مساءً، ومن عدلي منصور إلى بدر الساعة 11:30 مساءً.

ملاحظات هامة للمسافرين

توسيع المدة الزمنية: تم تمديد مواعيد إغلاق محطات المترو في رمضان حتى الساعات المتأخرة من الليل لتناسب احتياجات الركاب، خاصة في أيام الشهر الفضيل.

زيادة التردد: لم تقتصر التعديلات على تغيير الأوقات، بل تم أيضًا زيادة التردد بين القطارات لتوفير خدمة أفضل للمواطنين في شهر رمضان.

مع تزايد الحاجة إلى وسائل النقل العامة خلال شهر رمضان المبارك، تضمن وزارة النقل توفير خدمة مترو الأنفاق والقطار الكهربائي بما يتناسب مع احتياجات الركاب في جميع أوقات اليوم.

تعد هذه التعديلات خطوة هامة لتحسين تجربة الركاب وتسهيل تنقلاتهم خلال شهر رمضان 2025.

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