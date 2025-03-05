مواعيد مكاتب اشتراكات المترو وأسعار الاشتراكات خلال رمضان

أعلنت إدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق عن تعديل مواعيد عمل مكاتب الاشتراكات خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب تمديد ساعات التشغيل لتسهيل تنقل المواطنين خلال الشهر الكريم.

كما كشفت الإدارة عن أسعار اشتراكات المترو الشهرية والربع سنوية والسنوية لمختلف المناطق، مما يساعد الركاب على اختيار الباقة الأنسب لهم، ويوضح الموجز مواعيد عمل مكاتب الاشتراكات في رمضان واسعار الاشتراكات

مواعيد عمل مكاتب الاشتراكات

مواعيد عمل مكاتب الاشتراكات في رمضان

أكدت الشركة أن مكاتب الاشتراكات ستعمل خلال شهر رمضان وفق المواعيد التالية:

تبدأ العمل يوميًا من الساعة 7:00 صباحًا.

تغلق أبوابها في تمام الساعة 5:00 مساءً.

وتشمل المكاتب المتواجدة في محطات:

كلية البنات، عبده باشا، عدلي منصور، النزهة، هليوبوليس، العباسية، العتبة، ناصر، صفاء حجازي، إمبابة، القومية، وادي النيل، جامعة الدول، وجامعة القاهرة.

تمديد ساعات تشغيل المترو خلال رمضان

قررت إدارة المترو تمديد ساعات التشغيل، حيث سيتم إغلاق المحطات في الساعة 2:00 صباحًا بدلًا من 1:00 صباحًا، لإتاحة الفرصة للمواطنين لاستخدام المترو خلال فترات السحور والتراويح.

مواعيد انطلاق أول وآخر قطار من الخط الثالث

أولى الرحلات صباحًا

من عدلي منصور إلى جامعة القاهرة: 5:15 صباحًا.

من عدلي منصور إلى روض الفرج: 5:20 صباحًا.

من روض الفرج إلى عدلي منصور: 5:15 صباحًا.

من جامعة القاهرة إلى عدلي منصور: 5:15 صباحًا.

آخر الرحلات ليلًا

من عدلي منصور إلى جامعة القاهرة: 12:06 صباحًا.

من عدلي منصور إلى روض الفرج: 12:02 صباحًا.

من روض الفرج إلى عدلي منصور: 12:26 صباحًا.

من جامعة القاهرة إلى عدلي منصور: 12:23 صباحًا.



مواعيد الربط مع الخطين الأول والثاني

مع الخط الأول في محطة ناصر:

اتجاه جامعة القاهرة: 12:45 صباحًا.

اتجاه روض الفرج: 12:41 صباحًا.

مع الخط الثاني في محطة العتبة:

اتجاه جامعة القاهرة: 12:40 صباحًا.

اتجاه روض الفرج: 12:45 صباحًا.

أسعار اشتراكات المترو

تقدم الهيئة القومية للأنفاق خيارات متعددة لاشتراكات المترو، تتناسب مع احتياجات الركاب المختلفة، سواء للاستخدام الشهري أو الربع سنوي أو السنوي.

أسعار الاشتراكات الشهرية

منطقة واحدة: 310 جنيهات.

منطقتان: 365 جنيهًا.

3 أو 4 مناطق: 425 جنيهًا.

5 أو 6 مناطق: 600 جنيه.

أسعار الاشتراكات الربع سنوية

منطقة واحدة: 835 جنيهًا.

منطقتان: 990 جنيهًا.

3 أو 4 مناطق: 1250 جنيهًا.

5 أو 6 مناطق: 1670 جنيهًا.

أسعار الاشتراكات السنوية

3 خطوط: 5335 جنيهًا.

خطان: 4235 جنيهًا.

أهمية الاشتراكات للمسافرين

تساعد أسعار التذاكر والاشتراكات المخفضة في تقديم خيارات مرنة للمواطنين، مما يسهل عليهم التنقل اليومي بتكلفة أقل مقارنةً بشراء التذاكر الفردية. وتعتبر اشتراكات المترو الحل الأمثل للطلاب، الموظفين، وكبار السن، حيث توفر تخفيضات مميزة تناسب جميع الفئات.

كيفية الحصول على الاشتراك

للاشتراك، يمكن التوجه إلى مكاتب الاشتراكات في محطات المترو المعتمدة، وتقديم الأوراق المطلوبة، مع إمكانية الدفع نقدًا أو إلكترونيًا.

ملاحظات هامة عند الاشتراك في مترو الأنفاق

الالتزام بمواعيد العمل المحددة لمكاتب الاشتراكات.

التأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة.

متابعة أي تحديثات من خلال الصفحة الرسمية لمترو الأنفاق.

خدمات جديدة وتحسينات مستمرة

تحرص إدارة مترو الأنفاق على توفير خدمات مريحة وسريعة لجميع الركاب، إلى جانب تقديم خطط اشتراك تناسب مختلف الفئات، مما يعزز كفاءة التنقل في القاهرة الكبرى خلال شهر رمضان وما بعده.

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