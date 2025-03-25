يبحث عدد كبير من المواطنين عن مواعيد عمل البنوك في أخر أيام شهر رمضان 2025 من أجل تنسيق معاملاتهم البنكية قبل العطلات أو أوقات الإفطار، وقد أعلن البنك المركزي المصري عن المواعيد الرسمية للبنوك خلال الشهر الكريم، سواء للموظفين أو العملاء.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز التفاصيل عن مواعيد عمل البنوك في أخر أيام شهر رمضان 2025 وفقا للبنك المركزي.

مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان 2025

أعلن البنك المركزي المصري أن مواعيد العمل الرسمية للبنوك طول أيام شهر رمضان بالنسبة للموظفين يبدأ عملهم في البنوك في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وينتهي عملهم في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

البنك المركزي

مواعيد فتح وغلق البنوك خلال شهر رمضان

وفيما يتعلق بـ مواعيد عمل البنوك للمواطنين فتبدأ البنوك في استقبال العملاء في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، ويتم غلق أبواب البنوك أمام العملاء في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وبذلك يكون عدد ساعات العمل الرسمية للموظفين خلال أيام العمل من الأحد إلى الخميس خمس ساعات يوميًا.

ساعات العمل خلال رمضان 2025

كما تقرر تخفيض عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان 2025 المبارك في كافة الجهات الحكومية، لتبدأ من 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، مع التزام الموظفين بالعودة إلى المواعيد الرسمية بعد انتهاء الشهر الكريم.

رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي في مصر

البنك الأهلي المصري: رسوم السحب 5 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد 1.5 جنيه.

بنك مصر: رسوم السحب 5 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد 2 جنيه.

بنك القاهرة: رسوم السحب 5 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد 2 جنيه.

بنك كريدي أجريكول: رسوم السحب 5 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد 6 جنيهات.

بنك قطر الوطني (QNB): رسوم السحب 5 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد مجانًا.

مواعيد عمل البنوك

البنك الزراعي المصري: رسوم السحب 5 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد 2 جنيه.

بنك أبوظبي الإسلامي: رسوم السحب 5 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد مجانًا.

بنك الإمارات دبي الوطني: رسوم السحب 5 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد 2 جنيه.

بنك HSBC: رسوم السحب 5 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد مجانًا.

اقرأ أيضًا:

مواعيد غلق البنوك في شهر رمضان المبارك 2025..البنك الأهلي المصري وبنك مصر

مواعيد عمل البنك الأهلي في رمضان 2025.. تفاصيل الخدمات التي يقدمها