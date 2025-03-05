مواعيد عمل البنك الأهلي في رمضان 2025.. تفاصيل الخدمات التي يقدمها

مواعيد عمل البنك الاهلي في رمضان.. يعلن البنك الاهلي المصري عن تعديل مواعيد العمل في شهر رمضان المبارك لتتناسب مع مواعيد الصيام ووقت الإفطار، مع الحرص على توفير الوقت الكافي للمسلمين لممارسة الطقوس الدينية في هذا الشهر الفضيل.

ورغم التغييرات في مواعيد عمل البنك الأهلي ، يمكن للعملاء سحب الأموال عبر ماكينات الصرف الآلي على مدار اليوم، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية مواعيد عمل البنك الاهلي في رمضان 2025.



مواعيد عمل البنك الأهلي في رمضان 2025

- الأحد إلى الخميس: من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 1:30 ظهرًا.

- الجمعة والسبت: إجازة رسمية.

مواعيد العمل في الفروع الإلكترونية للبنك الأهلي في رمضان 2025:

- من الأحد إلى الجمعة: من الساعة 11:00 صباحًا حتى الساعة 7:00 مساءً.

- السبت: من الساعة 2:00 ظهرًا حتى الساعة 7:00 مساءً.

- فرع مطار القاهرة الدولي: يعمل على مدار اليوم بدون انقطاع.

البنك الأهلي المصري يمتلك شبكة واسعة من الفروع المنتشرة في مختلف محافظات مصر، كما يقدم خدمات مصرفية إلكترونية متنوعة مثل الأهلي موبايل، الأهلي فون كاش، والأهلي نت، التي تتيح للعملاء إجراء المعاملات المالية بسهولة دون الحاجة لزيارة الفروع.

البنك الأهلي

مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان المبارك 2025

يبدأ عمل الموظفين في البنوك من الساعة التاسعة صباحًا، بينما ينتهي عمل الموظفين في البنوك الساعة الثانية بعد الظهر.

كما تبدأ البنوك في استقبال المواطنين الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وتنتهي خدمة المواطنين الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

عدد ساعات العمل للموظفين 5 ساعات يوميًا، من الأحد إلى الخميس، أما عدد ساعات العمل لاستقبال المواطنين 4 ساعات يوميًا، من الأحد إلى الخميس.

دور البنك الأهلي في تسهيل المعاملات المصرفية في رمضان:

يقدم البنك الأهلي المصري أفضل تجربة للعملاء خلال شهر رمضان 2025، حيث يقوم بتوفير عدد من الحلول والخدمات التي تجعل التعامل المصرفي أكثر سهولة ويسر، وبالإضافة إلى ساعات العمل المعدلة، كما يوفر البنك العديد من الخدمات الرقمية التي تساعد في تلبية احتياجات العملاء بشكل سريع وآمن، مما يقلل من الحاجة للانتظار في الفروع.

ومن ضمن تلك الخدمات، يمكن للعملاء الاستفادة من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، مثل إدارة الحسابات، تحويل الأموال، دفع الفواتير، أو شحن الرصيد، بالإضافة إلى خدمات إيداع الشيكات عبر التطبيق، وهذه الحلول الرقمية تساهم بشكل كبير في تسهيل المعاملات وتوفير الوقت، خاصة في شهر رمضان حيث يميل الكثيرون إلى تجنب الازدحام في الفروع.

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