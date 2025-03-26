صيغة تكبيرات العيد الصغير 2025 وكيفية أدائها بالشكل الصحيح

مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك، يتساءل العديد من المواطنين عن صيغة تكبيرات العيد الصغير 2025، عبر محركات البحث العالمية وشبكات التواصل الاجتماعي، إذ يفصلنا أيام قليلة على أول أيام عيد الفطر المبارك.

صيغة تكبيرات العيد الصغير 2025

ويقدم الموجز، خلال السطور التالية، صيغة تكبيرات العيد الصغير 2025 وفقًا لدار الإفتاء المصرية.

صيغة تكبيرات العيد الصغير 2025

حيث أكدت دار الإفتاء المصرية أن التكبيرات في العيدين الفطر والأضحى سُنَّة عند جمهور الفقهاء؛ قال الله تعالى بعد آيات الصيام: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ [سورة البقرة: الآية 185]، موضحه أنه حُمِل التكبير في الآية على تكبير عيد الفطر، كما أن التَّكبير هو التَّعظيم، والمراد به في تكبيرات العيد تعظيم الله عز وجل على وجه العموم، وإثبات الأعظمية لله في كلمة «الله أكبر» كناية عن وحدانيته بالإلهية، ولذلك شُرع التكبير في الصلاة؛ لإبطال السجود لغير الله، وكذلك شرع التكبير عند انتهاء الصيام؛ إشارة إلى أن الله يعبدبالصوم وأنه متنزه عن ضراوة الأصنام بالآية السابقة، ومن أجل ذلك مضت السنة بأن يكبِّر المسلمون عند الخروج إلى صلاة العيد ويكبِّر الإمام في خطبة العيد.

صيغة تكبيرات العيد الصغير 2025

متى تبدأ تكبيرات عيد الفطر 2025؟

وأضافت الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن تكبيرات العيد تبدأ بغروب الشمس ليلة العيد في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت للرجل؛ إظهارا لشعار العيد، والأظهر استمرار التكبيرات حتى يحرم الإمام بصلاة العيد، أما من لم يصل العيد مع الإمام فيكبِّر حتى يفرغ الإمام من صلاة العيد ومن الخطبتين.

قالت الإفتاء إنه لم يرد في صيغة تكبيرات العيد شيء بخصوصه في السنة المطهرة، ولكن درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي رضي الله عنه على التكبير بصيغة: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد».

صيغة تكبيرات العيد الصغير 2025

وتأتي صيغة تكبيرات العيد الصغير 2025 على النحو التالي:

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا لا إله إلا الله.

وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله.

ولا نعبدإلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرً.

كيفية صلاة العيد

قالت دار الإفتاء، إن صلاة العيد عبارة عن ركعتين تجزئ إقامتهما كسائر الصلوات في أركانها وسننها وهيئاتها، وينوي بها المسلم صلاة العيد، هذا أقلها، مضيفة والأكمل في صفات صلاة العيد:

الركعة الأولى: يكبر المُصلي 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع.

الركعة الثانية: 5 تكبيرات سوى تكبيرةِ القيام والركوع، وتكون التكبيرات قبل قراءة القرآن.

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