هل يجوز اعتكاف الأسرة في البيت في رمضان؟ الإفتاء توضح، الاعتكاف سنة نبوية مؤكدة، وقيل إن رسول الله ما ترك الاعتكاف حتى قبض " أي مات"، صلوات الله عليه.

هل يجوز اعتكاف الأسرة في البيت في رمضان؟ الإفتاء توضح، ويسأل الكثير من المسلمين عن حكم الشرع في الاعتكاف في المنزل، وهل يجوز أن أنه كي يصح الاعتكاف لابد وأن يكون داخل أحد المساجد أو الجوامع كما يقال.

هل يجوز اعتكاف الأسرة في البيت في رمضان؟ الإفتاء توضح، وقد بينت دار الإفتاء المصرية حكم الشرع في هذه المسألة على لسان الشيخ عويضة عثمان، حيث أوضح في فتواه حكم هل يجوز اعتكاف الأسرة في البيت في رمضان؟، ويستعرض الموجز ما قاله.

دار الإفتاء

هل يجوز اعتكاف الأسرة في البيت في رمضان؟

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على الآباء تعليم الأبناء سنة الاعتكاف وتعريفهم بها.

وأشار أمين الفتوى إلى أن ضرورة تعليم الابناء الغرض منها أن لا تغيب هذه السنة النبوية عن الأذهان مع مرور الوقت.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ عويضة عثمان، خلال حوار متلفز له عبر فضائية الناس بأنه يمكن للأسرة أن تُحيى هذه السنة داخل البيت بطريقة تربوية.

وأوضح بأن المقصود أو الطريقة التي يقصدها هو تخصيص وقت للذكر والصلاة وقيام الليل وكأنه اعتكاف عائلى.

وأكد أمين الفتوى في حديثه على أن الأصل في مسألة الاعتكاف أنه يكون في المساجد وليس المنازل.

وتابع أمين الفتوى شارحًا مقصده من تعويد الأطفال على سنة الاعتكاف بالقيام بها في المنزل بأنه عندما نجمع أولادنا ونبين لهم معنى الاعتكاف وكيف كان النبى صلى الله عليه وسلم يعتكف فى المسجد، نغرس فيهم حب السنن النبوية، وإن لم يتمكن الرجل من الاعتكاف فى المسجد، فلا مانع من أن يوضح لأبنائه مفهوم الاعتكاف ويطبقه معهم ولو ليوم واحد فى البيت، لترسيخ هذه العبادة فى نفوسهم".

تعليم الصغار السنن النبوية

وأكد أمين الفتوى على أن تعليم الصغار السنن النبوية من أفضل أنواع التربية، وقال: تعليم الأبناء السنن النبوية، ومنها سنة الاعتكاف، يعد من أفضل أنواع التربية الدينية، لما له من أثر فى تقوية علاقتهم بالله وتعزيز الوعى الدينى لديهم.

اقرأ أيضًا:

موعد رؤية هلال شهر شوال 2025 وإجازة عيد الفطر.. العيد امتى؟

أدعية مستحبة في ليلة القدر 2025.. اللهم إنك عفو فاعفو عنا





