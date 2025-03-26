هل يجوز صلاة التهجد من البيت .. فضل صلاة فى الثلث الاخير

يبحث الكثير هل يجوز صلاة التهجد في البيت؟،أو بمعنى آخر هل لها نفس ثواب صلاتها في المسجد، حيث يقبل الكثيرون في العشر الأواخر من رمضان لأداء صلاة التهجد.

ويتضاعف ثواب صلاة التهجد وفضلها العظيم ففي العشر الاواخر من رمضان ، ليلة الخامس والعشرين من رمضان وقد تكون ليلة القدر، بما يجعل فضل صلاة التهجد غنيمة لا يمكن تفويتها في العشر الاواخر من رمضان، ويعرض الموجز هل يجوز صلاة التهجد فى البيت.

هل يجوز صلاة التهجد في البيت

صلاة التهجد هي أفضل صلاة بعد الفريضة، قال تعالى "إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا"، وقد أمر الله تعالى بصلاة الليل ورَغَّبَ فيها، وحَضَّ العِباد عليها في كثيرٍ منَ الآيات؛ فقال تعالى: "وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ"، وفي آية أخرى: "وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا"، ولقيام الليل أهميةً كبيرةً في حياة المسلم، حيث إنها كانت في بداية الإسلام فريضة ، ولكن نظرًا لمشقة أدائها رفع الله سبحانه وتعالى فرضها وبقي فضلها.

هل يجوز صلاة التهجد من البيت

كيفية صلاة التهجد في البيت

كيفية صلاة التهجد في البيت : الاستعداد للصلاة أولا: الوضوء: بعد الاستيقاظ في الوقت المناسب عليك بالوضوء ثمّ اختيار المكان الهادئ والمناسب لأداء الصلاة، وليس من الضروري أداؤها في المسجد بل يمكنك أداؤها في المنزل.

ثالثًا: نزع الهموم الدنيويّة من القلب: وذلك من أجل التركيز والخشوع في الصلاة والتفكر بعظمة الله تعالى.

رابعًا: تتم صلاة التهجد على عدّة ركعات، مثنى مثنى أي تُصلى ركعتين ثم التسليم وهكذا، ويمكنك أن تُصلّي ما تشاء من الركعات، ركعتان أو أربع أو ست أو ثماني ركعات أو عشر ركعات وتختم بركعة الوتر، ولكن من السنة عن النبي أنّه كان يُصلّي التهجد ثلاث عشرة ركعة.

خامسًا: يباح للمُصلي أثناء أداء صلاة التهجّد إطالة السجود والدعاء والحمد والثناء على نعم الله التي أنعم بها علينا، وطلب المغفرة من الله ليغفر لنا ذنوبنا.

سادسًا: وقد تُصلّي مع العائلة كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو وعائشة - رضي الله عنها- وأوصى بذلك الأزواج والزوجات بأن يؤدوها معًا، ويمكنك تشجيع أطفالك ممّن بلغوا سن العاشرّة على أداء صلاة التهجد وتعويدهم من الصغر على ذلك.

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