موعد صلاة عيد الفطر 2025.. الأوقاف تستعد بـ 6240 ساحة
موعد صلاة عيد الفطر 2025.. أعلنت وزارة الاوقاف عن وضعها خطة شاملة لتنظيم صلاة العيد في 6240 ساحة ومسجد، مشيرة إلى أنها خصصت ساحات خاصة بالنساء، كما وضعت خطة دخول والخروج من المساجد لمنع الزحام، كما كلفت كبار الأئمة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك 2025.
موعد صلاة عيد الفطر 2025
موعد صلاة عيد الفطر 2025، ويستعرض الموجز في التقرير التالي مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظات مصر، وذلك بالساعة والدقيقة.
موعد صلاة العيد في القاهرة و المحافظات
ويأتي موعد صلاة عيد الفطر 2025 على النحو التالي:
- موعد صلاة العيد في القاهرة 6:13 دقيقة صباحًا.
- موعد صلاة العيد في الإسكندرية 6:18 صباحًا
- موعد صلاة العيد في الجيزة 6:14 دقيقة صباحًا
- موعد صلاة العيد في أسوان 6:08
- موعد صلاة العيد في الإسماعيلية: 6:09
- موعد صلاة العيد في أسيوط 6:14
- موعد صلاة العيد في الأقصر: 6:09
- موعد صلاة العيد في البحر الأحمر - القصير 6:02
- موعد صلاة العيد في البحيرة دمنهور: 6:16
- موعد صلاة العيد في بني سويف: 6:14
- موعد صلاة العيد في بورسعيد: 6:08
- موعد صلاة العيد في جنوب سيناء - مدينة أبو زنيمة: 6:06
- موعد صلاة العيد في الدقهلية - المنصورة: 6:12
- موعد صلاة العيد في محافظة دمياط: 6:10
- موعد صلاة العيد في محافظة سوهاج 6:12
- موهد صلاة العيد في محافظة السويس: 6:08
جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف أكدت في بيانها الذي أوضحت فيه خطتها لتنظيم صلاة العيد المبارك لهذا العام 2025 - 1446 على منع أي استغلال سياسي أو حزبي للساحات.
كما أشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بتحقيق أقصى درجات الانضباط والتنظيم داخل الساحات والمساجد.
ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية عن موعد عيد الفطر المبارك في احتفال شعبي وذلك بعد استطلاع لجانها الشرعية لهلال شهر شوال.
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