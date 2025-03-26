مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 في المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، يحرص الكثير من المسلمين على متابعة ومعرفة مواعيد الصلوات الخمس، لذا يستعرض الموجز في التقرير التالي مواعيد الصلاة في محافظات مصر.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، مع العلم أن مواقيت الصلاة تختلف من محافظة لآخرى وذلك وفقًا للمواقيت التي أعدتها الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، وإليكم قائمة بمواقيت الصلاة في المحافظات وذلك على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

مواقيت الصلاة

- الفجر: 4:24 ص

- الشروق: 5:51 ص

- الظهر: 12:0 م

- العصر: 3:30 م

- المغرب: 6:10 م

- العشاء: 7:28 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

- الفجر: 4:28 ص

- الشروق: 5:56 ص

- الظهر: 12:6 م

- العصر: 3:36 م

- المغرب: 6:16 م

- العشاء: 7:35 م

مواقيت الصلاة في محافظة طنطا

- الفجر: 4:24 ص

- الشروق: 5:52 ص

- الظهر: 12:2 م

- العصر: 3:32 م

- المغرب: 6:11 م

- العشاء: 7:30 م

مواقيت الصلاة في محافظة المنصورة

- الفجر: 4:22 ص

- الشروق: 5:51 ص

- الظهر: 12:0 م

- العصر: 3:30 م

- المغرب: 6:10 م

- العشاء: 7:29 م

مواقيت اصلاة في محافظة أسيوط

- الفجر: 4:28 ص

- الشروق: 5:52 ص

- الظهر: 12:1 م

- العصر: 3:30 م

- المغرب: 6:10 م

- العشاء: 7:25 م

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

- الفجر: 4:24 ص

- الشروق: 5:46 ص

- الظهر: 11:54 ص

- العصر: 3:21 م

- المغرب: 6:2 م

- العشاء: 7:15 م

ويمكن للراغبين في معرفة مواقيت الصلاة في باقي الصلاة الدخول عبر موقع الهيئة العامة للمساحة المصرية.

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