موعد أذان العشاء وصلاة التراويح ومواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 25 مارس ورمضان.. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام عقب الشهادتين، وهي عماد الدين وأساسه.

و تتميز الصلاة بأهميتها الكبيرة في حياة المسلم، حيث تعد واجبًا يوميًا وعبادة مستمرة تربط الإنسان بربه، وتغذي أيضاً روحه وتوجهه نحو الخير والصلاح، فمنذ أن فرضت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج، إذ أصبحت فرضًا على كل مسلم بالغ عاقل، تؤدي خمس مرات يوميًا في أوقات محددة

موعدد أذان العشاء اليوم 25 رمضان ومواقيت الصلاة بالمحافظات

وهذا ما يناقشه موقع الموجز في السطور التالية حول موعدد أذان العشاء اليوم 25 رمضان ومواقيت الصلاة بالمحافظات.

موعدد أذان العشاء اليوم 25 رمضان ومواقيت الصلاة بالمحافظات

أدعية الصائم وقت أذان المغرب

- قال النبي ﷺ: «ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله» (رواه أبو داود)، وكذلك من الممكن أن يقول الصائم: «اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي» (رواه ابن ماجه).

- كما جاء عن النبي ﷺ دعاء آخر وهو: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت» (رواه أبو داود).

- اللهم أسألك أن تجعل عملنا مقبولًا، وصيامنا مرفوعًا، ودعاءنا مسموعًا، وأن تغفر لنا وتجعل قلوبنا لك ساجدة في خشوع.

- اللهم اكشف غمّتنا وفرج كرّبتنا وأغث لهفتنا وأحفظنا من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر وعذاب القبر.

- اللهم أنت القريب وأنت الحبيب المجيب الذي تعلم ما نريد، ربي ارحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا.

- اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت.

- اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي.

- اللهم اجعل سعينا فيه مشكورًا، وذنبي مغفورًا، وعملي مقبولًا، وعيبي مستورًا.

موعد أذان العشاء وصلاة التراويح ومواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الثلاثاء

الفجر: 4:42

الظهر: 12:05

العصر: 3:28

المغرب: 6:01

العشاء: 7:19

موعد أذان العشاء وصلاة التراويح ومواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء

الفجر: 4:46

الظهر: 12:10

العصر: 3:33

المغرب: 6:06

العشاء: 7:24

موعد أذان العشاء وصلاة التراويح ومواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء

الفجر: 4:38

الظهر: 12:01

العصر: 3:24

المغرب: 5:57

العشاء: 7:15

موعد أذان العشاء وصلاة التراويح ومواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء

الفجر: 4:38

الظهر: 11:58

العصر: 3:22

المغرب: 5:56

العشاء: 7:09

موعد أذان العشاء اليوم في محافظات مصر المختلفة

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