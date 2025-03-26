اول أيام اجازة عيد الفطر المبارك 2025 للعاملين.. إليك التفاصيل

تصدرت اجازة عيد الفطر المبارك 2025 محركات البحث خلال الساعات الماضية، وكذا التساؤلات حول موعد الإجازة ومدتها، سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص.

اول أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2025

ويرصد الموجز، موعد اول أيام اجازة عيد الفطر المبارك 2025:

موعد عيد الفطر المبارك 2025

وفقًا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية، جرى تحديد موعد ميلاد هلال شهر شوال، وأول أيام العيد والذي سيكون يوم الأحد 30 مارس 2025.

اول أيام اجازة عيد الفطر المبارك 2025

ومن المتوقع أن يظهر الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، في حين يستمر ظهوره في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة، أما في بقية محافظات مصر، فيتراوح وقت ظهور الهلال بين 9 إلى 12 دقيقة.

وفي الدول العربية والإسلامية، يظل الهلال مرئيًا بعد غروب الشمس لفترات تتراوح بين 3 إلى 19 دقيقة، مما يؤكد أن عيد الفطر 2025 سيكون يوم الأحد 30 مارس.

اول أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2025

تعديل اجازة عيد الفطر 2025

يذكر أن قرر محمد جبران وزير العمل، تعديل اجازة عيد الفطر، للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 4 أيام بدلا من يومين، حيث تبدأ من يوم السبت الموافق 29 مارس الحالي وحتى يوم الثلاثاء الموافق أول أبريل القادم إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وذلك بعد أن كانت يومي الأول والثاني من شهر شوال من العام الهجري 1446، مؤكدًا على إنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس الحالي هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل.

اول أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2025

الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446

وتستمر إجازة عيد الفطر 2025 لمدة 4 أيام متتالية، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

كما نص القرار على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس عام 2025 ميلادية هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل عام 2025.

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