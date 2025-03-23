أماكن الخروج والفسح في عيد الفطر 2025.. هتخرج فين مع العيلة والصحاب؟

أماكن الخروج والفسح في عيد الفطر 2025.. مع اقتراب عيد الفطر 2025، يبدأ الكثيرون في البحث عن أفضل أماكن الخروج والتنزه لقضاء إجازة ممتعة مع العائلة والأصدقاء، وتتنوع الخيارات بين الحدائق والمتنزهات، والرحلات النيلية، والمولات التجارية، والمناطق الأثرية، إلى جانب الشواطئ والمدن الترفيهية التي توفر أنشطة ممتعة للكبار والصغار.

وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي أبرز أماكن الخروج والفسح في عيد الفطر 2025 في مختلف المحافظات، لتختار المكان الأنسب لقضاء وقت ممتع والاستمتاع بأجواء العيد المبهجة.

أماكن الخروج والفسح في عيد الفطر 2025

أماكن الخروج والفسح في عيد الفطر 2025

وفيما يلي قائمة بأفضل الوجهات الترفيهية التي يمكنك زيارتها خلال العيد.

1- الحديقة الدولية

تعد الحديقة الدولية من الوجهات المميزة لمحبي الطبيعة والهدوء، حيث تحتوي على مساحات خضراء واسعة وحديقة حيوان صغيرة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعائلات، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 10 جنيهات فقط، ما يجعلها من أكثر الأماكن المناسبة لقضاء يوم ممتع بتكلفة بسيطة.

3- حديقة الطفل بمدينة نصر

تعتبر حديقة الطفل من الأماكن المثالية للعائلات، حيث تضم مساحات خضراء واسعة تناسب الأطفال والكبار، يبلغ سعر التذكرة 20 جنيهًا، ما يجعلها وجهة مفضلة للاستمتاع بيوم هادئ في الهواء الطلق.

أماكن الخروج والفسح في عيد الفطر 2025

4- حديقة العبور في الزمالك

تعتبر حديقة العبور واحدة من أجمل حدائق القاهرة، وتقع في حي الزمالك أمام حديقة الأسماك مباشرةً، سعر التذكرة 20 جنيهًا، مما يجعلها خيارًا مناسبًا لمحبي المساحات الخضراء والهدوء.

5- الأتوبيس النهري

يُعد الأتوبيس النهري من وسائل التنقل الممتعة خلال العيد، حيث يربط بين القاهرة والجيزة والقليوبية، ويوفر رحلة مميزة بعيدًا عن زحام الطرق، سعر التذكرة 5 جنيهات للرحلات العادية، و10 جنيهات للرحلات التي تستمر لمدة ساعة.

6- الحديقة اليابانية في حلوان

تتميز الحديقة اليابانية بطابعها الفريد المستوحى من الثقافة اليابانية، حيث تضم 44 تمثالًا وتمتلك ممرات مائية صغيرة يمكن التجول بها بالقوارب، و تذكرة الدخول بسعر 10 جنيهات، مما يجعلها مكانًا مميزًا للتنزه في عيد الفطر.

أماكن الخروج والفسح في عيد الفطر 2025

7- حديقة الفنون في المنيل

تطل حديقة الفنون على كورنيش النيل، وتتميز بأجوائها الهادئة والمسطحات الخضراء الواسعة، ما يجعلها مكانًا مثاليًا للاستجمام، سعر التذكرة 20 جنيهًا للكبار و10 جنيهات للأطفال، وأقرب محطات مترو إليها السيدة زينب والملك الصالح.

9- حديقة الحرية في الزمالك

تعد حديقة الحرية بمثابة متحف مفتوح وسط الطبيعة، حيث تحتوي على العديد من التماثيل لأشهر الشخصيات التاريخية، و تقع بالقرب من محطة مترو الأوبرا، ويبلغ سعر التذكرة 10 جنيهات فقط.

10- حديقة الأزهر

تعد حديقة الأزهر واحدة من أكبر وأجمل الحدائق العامة في القاهرة، حيث توفر إطلالات رائعة ومساحات خضراء واسعة، و تفتح أبوابها من 9 صباحًا حتى 10 مساءً، ويبلغ سعر التذكرة 40 جنيهًا للكبار و30 جنيهًا للأطفال.

أماكن الخروج والفسح في عيد الفطر 2025

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