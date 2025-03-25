ميعاد صرف معاشات شهر ابريل 2025 .. افرح قبل العيد

كشفت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن ميعاد صرف معاشات شهر إبريل 2025، حيث تقرر أن يبدأ الصرف اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 25 مارس 2025، جاء هذا القرار بتبكير موعد الصرف تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، بهدف تلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستفيدين وضمان توفر السيولة المالية اللازمة لهم قبل العيد، ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل.

تفاصيل ميعاد صرف معاشات شهر إبريل 2025

سيتم الصرف على مدار ثلاثة أيام، في الفترة من 25 وحتى 27 مارس 2025.

يمكن للمستفيدين صرف مستحقاتهم من خلال فروع البنوك ومكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات.

كما تتوفر إمكانية السحب من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) في جميع الأوقات، سواء خلال أيام العمل الرسمية أو الإجازات.

تتيح الحكومة أيضًا خيار الصرف عبر المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالبنوك وشركات الاتصالات، في إطار تطوير منظومة المعاشات وتحسين الخدمات المقدمة.

ميعاد صرف معاشات شهر إبريل 2025

كيفية الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

لأصحاب المعاشات الراغبين في معرفة قيمة معاشاتهم أو متابعة الزيادات الجديدة، يمكنهم الاستعلام بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

إدخال الرقم القومي واتباع التعليمات للحصول على المعلومات الخاصة بالمعاشات المستحقة.

أماكن صرف معاشات شهر إبريل 2025

تتوفر عدة منافذ لتسهيل عملية الصرف، وهي:

منافذ شركة فوري.

المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالبنوك وشركات الاتصالات.

ماكينات الصرف الآلي (ATM).

فروع البنوك المختلفة.

مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

موعد زيادة المعاشات الجديدة 2025

أعلن وزير المالية أن صندوق التأمينات والمعاشات يواصل إنهاء إجراءات زيادة المعاشات الجديدة، والتي ستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر يوليو 2025 بنسبة تصل إلى 15%. سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل لاحقًا لضمان الشفافية وتوفير المعلومات بشكل واضح للمستفيدين.

شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر

قسمت التأمينات الاجتماعية إلى عدة شرائح وفقًا لقيمة المعاشات المستحقة، حيث تتراوح القيم من 1495 جنيهًا إلى 11,592 جنيهًا، بما يتناسب مع ظروف المستفيدين ومستويات الدخل المختلفة.

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