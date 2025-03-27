موعد اجازة عيد الفطر 2025 للمدارس بالقطاع العام والخاص

أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد اجازة عيد الفطر 2025 للمدارس لجميع الطلاب والمعلمين على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى معرفة المواعيد الرسمية لإجازة العيد وموعد عودة الدراسة والتقييمات مرة أخرى.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل لمعرفة موعد اجازة عيد الفطر 2025 للمدارس والتي ستبدأ يوم 29 مارس 2025 وتستمر لمدة أسبوع وفقًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

إجازة عيد الفطر 2025

موعد اجازة عيد الفطر 2025 للمدارس

وقرر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد اجازة عيد الفطر 2025 للمدارس من السبت الموافق 29 مارس إلى الجمعة الموافق 4 إبريل من العام الحالي.

كما أصدر وزير التربية والتعليم أيضًا قرارًا بشأن عودة الدراسة للطلاب بعد انتهاء اجازة عيد الفطر2025 للمدارس على أن تبدأ يوم السبت 5 أبريل 2025، مع التأكيد على انتظام العملية التعليمية بعد فترة الراحة المقررة.

مواعيد إجازة عيد الفطر 2025 للمعلمين

أما بالنسبة للمعلمين، فلم يشملهم القرار بنفس مدة الإجازة الممنوحة للطلاب، حيث أوضح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن إجازتهم ستكون وفقًا لما هو مقرر لموظفي القطاع الحكومي في الدولة، والتي تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

إجازة عيد الفطر 2025

عدد إجازة المعلمين بالعيد

وفقًا للقرار الوزاري ستكون إجازة المعلمين لمدة أربعة أيام فقط، تبدأ من يوم السبت 29 مارس 2025 وتستمر حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، إلا أنه في حال ثبوت رؤية هلال شهر شوال 1446 هـ يوم الاثنين 31 مارس 2025، فسيتم تمديد الإجازة ليوم إضافي، لتشمل يوم الأربعاء 2 أبريل 2025، وفقًا لما ورد في القرار الرسمي لرئيس مجلس الوزراء.

جدول إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

وفيما يخص العاملين في القطاع الخاص، فقد أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن إجازة عيد الفطر 2025 ستبدأ من السبت 29 مارس 2025 وحتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، على أن تكون إجازة مدفوعة الأجر.

وأكد وزير العمل أنه في حال كان يوم الاثنين 31 مارس هو أول أيام عيد الفطر، فستمتد الإجازة حتى الأربعاء 2 أبريل 2025.

وأشار وزير العمل إلى أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الفترة إذا دعت ظروف العمل إلى ذلك، مع التزامه بدفع ضعف الأجر للعامل عن كل يوم عمل خلال إجازة العيد.

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