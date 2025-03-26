موعد إجازة البنوك في عيد الفطر 2025 .. من الأحد 31 مارس

يزداد البحث عن موعد اجازة عيد الفطر 2025 في مصر، وإجازة البنوك في عيد الفطر مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، حيث تمنح الدولة العاملين في القطاعين العام والخاص وكذلك البنوك إجازة رسمية بمناسبة العيد، الذي يُعد من المناسبات الدينية الهامة في البلاد ، ويعرض الموجز موعد اجازة البنوك في عيد الفطر 2025.

موعد اجازة البنوك فى عيد الفطر

إجازة البنوك في عيد الفطر 2025 وفقًا لقرارات البنك المركزي المصري، تتوقف البنوك عن العمل خلال أيام الأحد 30 مارس، الاثنين 31 مارس، والثلاثاء 1 أبريل 2025، على أن تستأنف عملها يوم الأربعاء 2 أبريل، مع استمرار عمل بعض الفروع داخل المطارات والفنادق الكبرى.

اجازة عيد الفطر المبارك

يحصل العاملون في القطاع الخاص على إجازة مدفوعة الأجر، ولكن بعض القطاعات الحيوية مثل المستشفيات، الأمن، المواصلات، والإعلام تستمر في العمل مع تعويض العاملين بمكافآت مالية أو أيام راحة بديلة.

أيام اجازة عيد الفطر 2025 في مصر

تمنح الحكومة المصرية إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر تمتد لمدة 3 أيام متتالية، تبدأ من الأحد 30 مارس حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، وذلك لموظفي القطاع العام والبنوك، بينما تختلف مدة الإجازة في القطاع الخاص وفقًا لطبيعة العمل.

موعد إجازة البنوك فى عيد الفطر

موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا

بحسب الحسابات الفلكية، يولد هلال شهر شوال 1446 هـ بعد غروب شمس يوم السبت 29 رمضان 1446 هـ، الموافق 29 مارس 2025، ليكون يوم الأحد 30 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر ومعظم الدول العربية، وفقًا لما أعلنه خبراء الفلك.

العطلات الرسمية المتبقية لعام 2025

يتبقى عدة إجازات رسمية خلال العام، منها:

شم النسيم: الاثنين 21 أبريل

عيد تحرير سيناء: الجمعة 25 أبريل

عيد العمال: الخميس 1 مايو

وقفة عرفات: الجمعة 6 يونيو

عيد الأضحى: السبت 7 يونيو

رأس السنة الهجرية: الجمعة 27 يونيو

ثورة 30 يونيو: الاثنين 30 يونيو

ثورة 23 يوليو: الأربعاء 23 يوليو

المولد النبوي: السبت 6 سبتمبر

انتصار 6 أكتوبر: الاثنين 6 أكتوبر

موعد صلاة عيد الفطر 2025

تقام صلاة عيد الفطر في القاهرة في تمام الساعة 5:59 صباحًا، بينما تختلف المواعيد ببضع دقائق بين المحافظات تبعًا لمواقيت شروق الشمس.

اقرأ أيضاً: