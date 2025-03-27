موعد استطلاع هلال شهر شوال 2025.. كم باقي على عيد الفطر؟

موعد استطلاع هلال شهر شوال.. مع اقتراب نهاية شهر رمضان 1446 هـ، يتزايد البحث عن موعد عيد الفطر المبارك لعام 2025، حيث ينتظر المسلمون في مختلف أنحاء العالم استطلاع هلال شهر شوال لتحديد بداية أول أيام العيد، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد عيد الفطر المبارك فلكياً.

موعد عيد الفطر المبارك فلكياً

وفقاً للمعهد القومي للبحوث الفلكية، يُتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأحد 30 مارس 2025، حيث يتوافق هذا التاريخ مع أول أيام شهر شوال 1446 هـ، بناءً على الحسابات الفلكية، استطلاع هلال شهر شوال بعد الاقتران الفلكي الذي سيحدث في تمام الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 مارس 2025، وهو ما يُعرف بيوم الرؤية.

كيفية رؤية هلال شهر شوال في مختلف المناطق

يُلاحظ أن الهلال الجديد سيبقى في السماء لمدد متفاوتة حسب المنطقة. في مكة المكرمة، سيبقى الهلال لمدة 7 دقائق، بينما في القاهرة يبقى لمدة 11 دقيقة بعد غروب الشمس. في بعض محافظات مصر الأخرى، يتراوح بقاء الهلال بين 9 و 12 دقيقة بعد غروب الشمس،وفي المدن العربية والإسلامية، يبقى الهلال بعد غروب الشمس بين 3 إلى 19 دقيقة.

بداية عيد الفطر في الدول الآسيوية

في بعض الدول الآسيوية، مثل ماليزيا وإندونيسيا، يغرب هلال شوال قبل غروب الشمس في تلك البلدان، على سبيل المثال، في كوالالمبور يغرب الهلال قبل غروب الشمس بـ5 دقائق، وفي جاكرتا بـ7 دقائق، ما يعني أن غرة شهر شوال 1446 هـ ستكون يوم الأحد 30 مارس 2025 في هذه الدول.

استطلاع هلال شهر شوال في مصر

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن إجراء عملية استطلاع هلال شهر شوال عبر اللجان الشرعية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، من المتوقع أن يُعلن الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، عن نتيجة الرؤية في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للدار يوم السبت 29 رمضان 1446 هـ، أي في 29 مارس 2025، بعد مغرب ذلك اليوم. سيتم من خلال هذه الرؤية تحديد موعد عيد الفطر المبارك بشكل رسمي.

إذن، بناءً على الحسابات الفلكية ورؤية الهلال، يتوقع أن يكون عيد الفطر في 30 مارس 2025. ولكن، ستظل الرؤية الشرعية في بعض المناطق هي الفيصل لتحديد بداية العيد في الدول الإسلامية المختلفة.

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