مواقيت أذان الشروق اليوم في مصر.. دليل شامل للمصلين

أهمية معرفة موعد أذان الشروق.. يحرص المسلمون على متابعة مواقيت الصلاة بشكل يومي، ويُعتبر صلاة الشروق توقيتًا هامًا لمن يرغبون في أداء صلاة الضحى أو الاستعداد للصيام، يختلف موعد الشروق من مدينة إلى أخرى وفقًا للموقع الجغرافي، لذا من المهم متابعة التوقيت الصحيح لضبط عباداتك اليومية، ويرصد الموجز المواعيد.

مواعيد أذان الشروق اليوم في بعض المدن المصرية

إليك مواعيد الشروق في بعض المحافظات المصرية اليوم:

القاهرة: الساعة 5:51 صباحًا

الإسكندرية: الساعة 5:58 صباحًا

أسوان: الساعة 5:40 صباحًا

الأقصر: الساعة 5:45 صباحًا

شرم الشيخ: الساعة 5:38 صباحًا

أسيوط: الساعة 5:48 صباحًا

المنصورة: الساعة 5:53 صباحًا

الغردقة: الساعة 5:41 صباحًا



هذه المواعيد تقريبية وتختلف يوميًا بدقائق قليلة، لذلك يُفضل متابعة التحديثات اليومية لمواقيت الصلاة.

كيفية معرفة وقت الشروق بدقة

لمعرفة توقيت الشروق بدقة في مدينتك، يمكنك استخدام إحدى الطرق التالية:

1. التطبيقات الإسلامية: مثل تطبيقات "صلاتك" و"المؤذن"، التي تقدم مواقيت الصلاة بناءً على موقعك الجغرافي.



2. المواقع الرسمية: مثل موقع دار الإفتاء المصرية أو الهيئة العامة للمساحة.



3. التقويم الهجري: بعض التقاويم المطبوعة تحتوي على أوقات الصلاة اليومية.



4. الساعات الذكية: تدعم بعض الساعات الذكية عرض مواقيت الصلاة بشكل دقيق.

علاقة وقت الشروق بصلاة الضحى

يبدأ وقت صلاة الضحى بعد شروق الشمس بحوالي 15-20 دقيقة ويمتد حتى قبل أذان الظهر بدقائق قليلة. يُعد هذا الوقت من أفضل الأوقات لأداء صلاة الضحى، وهي صلاة مستحبة أوصى بها النبي ﷺ، حيث قال: "يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى" (رواه مسلم).

معرفة وقت أذان الشروق أمر ضروري لأداء العبادات في وقتها الصحيح، سواء لصلاة الضحى أو الصيام، يُنصح بمتابعة المواقيت يوميًا لتجنب الالتباس والحرص على أداء الصلاة في وقتها يمكنك استخدام التطبيقات والمواقع الرسمية لضبط مواعيد الصلاة بدقة حسب موقعك الجغرافي.

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