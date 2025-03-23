موعد الشروق اليوم بمحافظات الجمهورية.. القاهرة والاسكندرية 6:27 صباحًا

تتفاوت مواعيد شروق الشمس في محافظات مصر وفقًا للموقع الجغرافي لكل محافظة ، وتعتبر معرفة وقت الشروق من المعلومات الهامة التي يعتمد عليها المواطنون في تنظيم مواعيدهم اليومية ويعرض الموجز موعد الشروق.

مواعيد الشروق بالمحافظات

مواعيد شروق الشمس في بعض المحافظات القاهرة والإسكندرية:

في القاهرة ، وقت الشروق في الساعة 6:27 صباحًا ، وفي الإسكندرية سيكون الشروق في الساعة 6:33 صباحًا.

محافظات الدلتا: طنطا سيكون الشروق في الساعة 6:29 صباحًا ، وفي الزقازيق، الشروق في الساعة 6:27 صباحًا ، أما في المنصورة سيكون الشروق في الساعة 6:27 صباحًا.

موعد الشروق جنوب مصر

في أسوان الشروق في الساعة 6:15 صباحًا ، وفي قنا الشروق في الساعة 6:18 صباحًا في سوهاج ، الشروق في الساعة 6:22 صباحًا.

موعد الشرق

موعد الشروق بالمناطق الساحلية:

موعد الشروق في مطروح الساعة 6:44 صباحًا.

الشروق في الغردقة الساعة 6:14 صباحًا.

موعد الشروق بالجنوب الشرقي

الشروق في حلايب وشلاتين فى الساعة 5:59 صباحاً

في شرم الشيخ، الشروق في الساعة 6:13 صباحًا.

مواعيد الشروق

تفاوت مواعيد الشروق بين الشمال والجنوب تزداد الفترة الزمنية بين الشروق بالمحافظات الشمالية مثل مطروح والإسكندرية مقارنة بالمناطق الجنوبية وشلاتين.

أهمية مواعيد شروق الشمس

تُستخدم مواعيد الشروق في تحديد مواعيد الصلاة، خاصة صلاة الفجر ، ويعتمد الفلاحون والرياضيون على وقت الشروق لتحديد بداية يومهم وتوقيت الأنشطة الخارجية ، وتساعد مواعيد الشروق في تنظيم الأنشطة اليومية وتحديد الفترات المناسبة للعمل في ضوء الشمس.

اقرأ أيضاً: موعد الشروق اليوم الأحد 16 رمضان 2025 في جميع المحافظات

اقرأ أيضاً: موعد الشروق اليوم السبت 15 رمضان 2025 في كل محافظات مصر