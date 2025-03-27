صلاة العيد.. شعيرة إسلامية تجمع بين العبادة والفرح

تُعد صلاة العيد من أبرز الشعائر الإسلامية التي تميّز يومي الفطر والأضحى، حيث يجتمع المسلمون لأدائها تعبيرًا عن الفرح والشكر لله، وقد تعددت آراء الفقهاء حول حكمها بين الوجوب والاستحباب، كما اختلفوا في كيفية قضائها لمن فاتته.

وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز تفصيليًا هذه الأحكام مع الاستدلالات الشرعية الداعمة لها.

حكم صلاة العيد بين الاستحباب والوجوب

صلاة العيد



اختلف الفقهاء في حكم صلاة العيد، مما أدى إلى ظهور ثلاثة آراء رئيسية:

رأي المالكية والشافعية: سنة مؤكدة

يرى جمهور العلماء، وعلى رأسهم المالكية والشافعية، أن صلاة العيد سنة مؤكدة، أي أن النبي ﷺ واظب عليها وحثّ المسلمين على أدائها، لكنها ليست فرضًا على الأفراد، وبالتالي لا يأثم تاركها.

رأي الحنفية: واجبة على كل مسلم بالغ قادر

يرى فقهاء الحنفية أن صلاة العيد واجبة، أي أنها قريبة من الفرض، ويُلام تاركها دون عذر.

رأي الحنابلة: فرض كفاية

اعتبر الحنابلة أن صلاة العيد فرض كفاية، بمعنى أنه إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، أما إذا تركها الجميع فهم آثمون.

الأدلة الشرعية على مشروعية صلاة العيد



استدل الفقهاء على أهمية صلاة العيد بعدة أدلة شرعية، من أبرزها:

قول الله تعالى:

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]

حيث فسّر بعض العلماء هذه الآية بأنها إشارة إلى صلاة العيد، متبوعة بذبح الأضحية في عيد الأضحى.

أمر النبي ﷺ الرجال والنساء بالخروج إلى صلاة العيد



فقد ثبت أن النبي ﷺ أمر حتى النساء الحُيَّض بالخروج لحضور صلاة العيد، مما يدل على أهميتها ومكانتها العظيمة في الإسلام.

ورغم اختلاف الآراء الفقهية حول حكمها، إلا أن هناك إجماعًا على استحبابها لما تحمله من معاني الاجتماع والتكافل وإظهار البهجة والشكر لله.

كيفية قضاء صلاة العيد لمن فاتته



يتساءل كثيرون عن حكم قضاء صلاة العيد لمن لم يتمكن من أدائها مع الجماعة، وقد أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على ذلك موضحًا إمكانية قضائها بطرق مختلفة

أداء صلاة العيد على هيئتها الأصلية

يجوز لمن فاتته صلاة العيد أن يصليها ركعتين مع التكبيرات الزائدة، سواء منفردًا أو في جماعة، وفي أي وقت من اليوم نفسه، أو حتى في الأيام التالية، نظرًا لكونها من النوافل المؤكدة.

يُستدل على هذا بما ورد عن الصحابي أنس بن مالك -رضي الله عنه-، حيث كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام، جمع أهله ومواليه ثم صلّى بهم ركعتين مع التكبيرات.

قضاء صلاة العيد بأربع ركعات

هناك رأي فقهي آخر يجيز قضاء صلاة العيد بأربع ركعات، قياسًا على من فاتته صلاة الجمعة.

يُستند في ذلك إلى ما رُوي عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال:

"مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا".

كما ورد عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه أمر أحد الصحابة بالصلاة بأهل المسجد صلاة العيد بأربع ركعات.

صلاة العيد

حكم دخول المصلي أثناء خطبة صلاة العيد

إذا دخل المسلم إلى المصلى أثناء خطبة صلاة العيد، فيُستحب أن يستمع للخطبة أولًا، ثم يؤدي الصلاة بعد ذلك، حتى يجمع بين الاستفادة من الموعظة وأداء الصلاة.

اقرأ أيضا

موعد رؤية هلال شهر شوال 2025 وإجازة عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شهر شوال 2025.. كم باقي على عيد الفطر؟

