الري ترفع حالة الطوارئ في جميع المحافظات خلال إجازة عيد الفطر

في إطار متابعة كافة إستعدادات إجازة عيد الفطر المبارك بالتعاون مع أجهزة الدولة، عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا مع قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات

ويستعرض موقع “الموجز” الفاصيل حيث أشار الدكتور سويلم أن إجازة عيد الفطر المبارك 2025 الحالية تتزامن مع الاستعدادات الجارية لفترة أقصي الاحتياجات المائية المقبلة والتي تتطلب بذل الكثير من الجهود ومواصلة المتابعة من كافة العاملين في مختلف المحافظات لضمان استيفاء كافة المناسيب والتصرفات المائية المطلوبة.

إجازة عيد الفطر

استعدات إجازة عيد الفطر المبارك

وأكد سويلم أنه يجرى تنفيذ أعمال تطهيرات للترع والمصارف ، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة و روابط مستخدمى المياه للتأكد من قيام المزارعين بتطهير المساقى الخصوصية ، وقيام أجهزة الوزارة بمتابعة صيانة وإحلال محطات الرفع والمنشآت المائية بمختلف المحافظات .

ووجه الدكتور سويلم برفع درجة الإستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لضمان حسن سير العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2025 بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية ، واستمرار التواصل الهاتفى بين كافة القيادات والمسئولين بالوزارة على كافة المستويات الوظيفية خلال أيام الإجازة ، واتخاذ الإجراءات الإستباقية لمواجهة أي أزمات محتملة قد تؤثر على المنظومة المائية .

إجازة عيد الفطر

ولفت إلى تنفيذ أجهزة الوزارة المعنية بمتابعه المناسيب والتصرفات الماره في الشبكة على مدار الساعة واتخاذ كافه الإجراءات لضمان الإستقرار المائي بالشبكة ومنع حدوث اي ازدحامات خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2025.

تحقيق الدرجات والتصرفات الآمنة لمحطات مياه الشرب

وتطرق خلال الاجتماع إلى مناقشة توفير كافه الاحتياجات المائية وتحقيق الدرجات والتصرفات الآمنة لمحطات مياه الشرب المطلوبة خلال فتره إجازة عيد الفطر المبارك 2025 والمرور على الطبيعة لمتابعة الالتزام بمناوبات الرى وخطط توزيع المياه المقررة خلال أيام العيد.

متابعة أعمال التطهيرات الجارية

وأوضح أنه يجري متابعة أعمال التطهيرات الجارية والإطمئنان على قطاعات وجسور المجارى المائية، والتشديد على جاهزية الحفارات وغيرها من المعدات للتعامل مع أي طارئ، وجاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ، مع تجهيز وحدات الطوارئ النقالى للتعامل مع أي طوارئ .

وشدد الدكتور سويلم على إستمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف ، والتصدى الفورى لها وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

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