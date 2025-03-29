أماكن أداء صلاة عيد الفطر 2025 واستعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال المصلين

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن خطة شاملة لتجهيز، أماكن صلاة عيد الفطر 2025، حيث تم تخصيص 6240 ساحة على مستوى الجمهورية لاستقبال المصلين.

وقامت المساجد الكبرى بتجهيز وتوفير ساحات إضافية لاداء صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المحافظات، مع وضع ضوابط محددة لضمان أداء الشعيرة في أجواء منظمة وآمنة.

أماكن صلاة عيد الفطر المبارك 2025

وتشير التوقعات إلى أن عيد الفطر، سوف يوافق يوم الأحد 30 مارس 2025، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وتنسيق كامل بين مديريات الأوقاف والمحافظات المصرية.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة

أعلنت وزارة الأوقاف عن استعداد 6240 ساحة ومسجدًا استقبالًا لصلاة عيد الفطر 2025، حيث ركزت الاستعدادات على ضمان سير الخدمات بانتظام وتسهيل حركة المصلين وتجنب الازدحام.

ويعرض “الموجز”، أماكن صلاة عيد الفطر المبارك داخل محافظة القاهرة، والاي واءت أماكنها على النحو التالي:

جامع الأزهر

جامع الحسين

جامع عمرو بن العاص

مسجد السيدة زينب

استعدادات استقبال عيد الفطر المبارك

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف المصري، إن الوزارة خصصت 6240 ساحة موزعة على مستوى الجمهورية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تمكين المواطنين من أداء صلاة العيد في أجواء عامرة بالسكينة والروحانية، مع تحقيق أقصى درجات الانضباط والتنظيم.

وأكد الأزهري أن الوزارة عملت على تهيئة الساحات والمساجد الكبرى لاستقبال المصلين، كما تم توفير أماكن مناسبة لجلوس كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع تكليف الأئمة المتميزين بإلقاء خطبة العيد. هذه الإجراءات تعكس اهتمام الوزارة بتوفير بيئة مناسبة لأداء صلاة العيد تراعي احتياجات جميع فئات المجتمع.

ترتيبات مديريات الأوقاف لاستقبال عيد الفطر

تشمل الترتيبات التنظيمية قيام مديريات الأوقاف في المحافظات المختلفة بالتنسيق مع السلطات المحلية لتحديد المواقع المناسبة لإقامة الصلاة، وتجهيزها بالمستلزمات الضرورية، بما يضمن راحة المصلين وسلامتهم.

أماكن صلاة عيد الفطر

الضوابط المعتمدة لصلاة عيد الفطر 2025

أعلنت وزارة الأوقاف أن ضوابط صلاة عيد الفطر 2025 هي نفس ضوابط العام الماضي، والتي تتضمن عدة إجراءات تنظيمية. من بين هذه الضوابط إقامة صلاة العيد في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، بالإضافة إلى الساحات العامة التي يتم تحديدها من خلال التنسيق بين مديريات الأوقاف والمحافظات.

وقد أكدت وزارة الأوقاف على أن مديريات الأوقاف وحدها هي المنوط بها الإعداد لصلاة العيد، سواء بالمساجد أم بالساحات الملحقة بها، في إطار ولايتها الشرعية والقانونية على المساجد باعتبارها من الولايات العامة التي تقوم بها مؤسسات الدولة. هذا التأكيد يهدف إلى منع أي تداخل في الاختصاصات وضمان انسيابية العمل التنظيمي.

من الضوابط المهمة المعلنة أيضاً توقيت التكبير في العيد، حيث أوضحت الوزارة أن وقت تكبيرات العيد يبدأ عقب ثبوت رؤية هلال شوال، وذلك بحسب مذهب الشافعية، والحنابلة، وقول للمالكية. كما أشارت إلى أنه لا يوجد حرج على من أخذ بالرأي القائل ببدء التكبير عند الخروج من البيوت إلى مصلى العيد، أو الرأي الآخر بعدم التقيد بوقت محدد.

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في المحافظات

محافظة القاهرة 6:13 صباحًا.

محافظة الجيزة 6:12 صباحًا.

محافظة القليوبية 05:59 صباحًا.

محافظة الإسكندرية 6:16 صباحًا.

محافظة كفر الشيخ 6:13 صباحًا.

محافظة الفيوم 6:14 صباحًا.

محافظة بني سويف 6:13 صباحًا.

محافظة المنيا 6:14 صباحًا.

محافظة أسيوط 6:13 صباحًا.

محافظة سوهاج 6:11 صباحًا.

محافظة قنا 6:07 صباحًا.

محافظة أسوان 6:07 صباحًا.

محافظة الإسماعيلية 6:07 صباحًا.

محافظة دمياط 6:09 صباحًا.

محافظة بورسعيد 6:07 صباحًا.

محافظة السويس 6:07 صباحًا.

محافظة العريش 6:01 صباحًا.

محافظة الطور 6:03 صباحًا.

محافظة سانت كاترين 6:01 صباحًا.

محافظة طابا 5:57 صباحًا.

محافظة شرم الشيخ 6:00 صباحًا.

محافظة دمنهور 6:14 صباحًا.

محافظة طنطا 6:12 صباحًا.

محافظة المنصورة 6:11 صباحًا.

محافظة الزقازيق 6:10 صباحًا.

محافظة بنها 6:12 صباحًا.

محافظة شبين الكوم 6:13 صباحًا.

محافظة أبو سمبل 6:13 صباحًا.

محافظة مرسى مطروح 6:27 صباحًا.

محافظة الغردقة 6:03 صباحًا.

محافظة الخارجة 6:17 صباحًا.

محافظة السلوم 6:35 صباحًا.

محافظة نويبع 5:59 صباحًا.

محافظة حلايب 5:53 صباحًا.

محافظة شلاتين 5:57 صباحًا.

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