آخر وقت لإخراج زكاة الفطر 2025

زكاة الفطر 2025.. تعد زكاة الفطر من الفرائض الشرعية التي تجب على كل مسلم قادر، وتُؤدَّى كصدقة تطهير للنفس وإغناءً للفقراء يوم العيد؛ ولذلك يتساءل كثير من المسلمين الآن حول وقت إخراج زكاة الفطر وفقًا للأحكام الشرعية وهذا ما يوضحه الموجز في السطور التالية.

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، إن توقيت إخراج زكاة الفطر يتعلق بوقتين أساسيين: وقت الوجوب ووقت الأداء، ولكل منهما أحكام شرعية محددة.

وقت وجوب زكاة الفطر 2025

وأوضح أن وقت وجوب زكاة الفطر يبدأ بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو الرأي المعتمد عند المالكية والشافعية والحنابلة.

قال الإمام الدردير المالكي: (زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا تمتد بعد ذلك على المشهور).

وأوضح الإمام النووي الشافعي: (أظهر الأقوال أنها تجب بغروب الشمس ليلة العيد).

وذكر الإمام المرداوي الحنبلي: (الصحيح في المذهب الحنبلي أن زكاة الفطر تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر، وعليه أكثر العلماء).

زكاة الفطر

وقت اخراج زكاة الفطر 2025

أكد المفتي السابق أنه يمكن إخراج زكاة الفطر منذ دخول رمضان، وفقًا لمذهب الحنفية والشافعية، نظرًا لارتباطها بسببين: الصيام والفطر، فإذا تحقق أحدهما جاز تقديمها.

قال الإمام الميرغيناني الحنفي: (يجوز تعجيل إخراج زكاة الفطر بعد دخول شهر رمضان، لأنه أدَّى بعد تحقق السبب، كتعجيل الزكاة).

وأكد الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي: (يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول رمضان، أما قبل ذلك فلا يصح لأنه تقديم على السبب الشرعي لوجوبها).

أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر

وقال علام إنه يُستحب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ويمتد وقت الجواز إلى مغرب يوم العيد، لكن تأخيرها بعد ذلك يعد حرامًا، ويجب قضاؤها في هذه الحالة.

جاء في كتب المالكية: (يُستحب إخراجها عند طلوع فجر يوم العيد، ولكن لا يأثم ما دام يوم الفطر باقيًا، فإن أخَّرها مع القدرة على إخراجها أثم).

وذكر الخطيب الشربيني الشافعي: (يُكره تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر، ومن فعل ذلك عصى وعليه القضاء).

وأكد الحنابلة: (آخر وقت زكاة الفطر هو غروب شمس يوم العيد، ومن أخَّرها أثم وعليه القضاء، والأفضل إخراجها قبل صلاة العيد).

الدليل الشرعي على وقت إخراج زكاة الفطر

استنادًا إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة) – [رواه البخاري].

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