زكاة الفطر 2025.. من يجب عليه إخراجها؟ وما حكم غير المستطيع؟

زكاة الفطر.. مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، تتزايد الأسئلة حول زكاة الفطر، خاصة من قبل غير القادرين على إخراجها. فهل تُلزم الشريعة الإسلامية الفقراء بزكاة الفطر؟ ومتى تسقط عن غير المستطيع؟

وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز الآراء الفقهية حول هذه المسألة، استنادًا إلى فتاوى دار الإفتاء المصرية وأقوال العلماء.

زكاة الفطر

حكم زكاة الفطر: فرض أم مستحب؟

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن زكاة الفطر فرض على كل مسلم، وهي واجبة على الإنسان عن نفسه وأفراد أسرته الذين يعولهم.

وقد جاء في كتاب "الدر المختار" للعلامة الحصكفي أن زكاة الفطر تجب على جميع المسلمين، سواء كانوا كبارًا أو صغارًا، عقلاء أو غير عقلاء، بشرط امتلاك ما يزيد عن الحاجة الأساسية من طعام وشراب وملبس وسكن.

هل تجب زكاة الفطر على الفقراء؟

بحسب فتوى دار الإفتاء المصرية، تجب زكاة الفطر على كل مسلم قادر، أي من يمتلك فائضًا عن حاجاته الأساسية ليلة العيد ويومه.

أما الفقراء الذين لا يملكون هذا الفائض، فلا تجب عليهم الزكاة، لأنهم في هذه الحالة يصبحون من مستحقيها وليس من المكلَّفين بإخراجها.

وقد استند العلماء في ذلك إلى قول الله تعالى:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

متى تسقط زكاة الفطر عن غير القادر؟

أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر على "فيسبوك"، بأن زكاة الفطر لا تجب إلا على من يمتلك ما يزيد عن حاجته الأساسية.

وأوضح أن من لم يملك قوت يوم العيد وليلته، فلا تجب عليه الزكاة، عدم القدرة المالية تسقط وجوب إخراج الزكاة، لأن الإسلام يقوم على التيسير ورفع الحرج عن المسلمين.

القاعدة الفقهية تقول: "المشقة تجلب التيسير"، وبالتالي فإن الفقير غير مطالب بالزكاة، بل يصبح من مستحقيها.

زكاة الفطر

زكاة الفطر واجبة على من يمتلك فائضًا عن حاجاته الأساسية، لكنها لا تجب على الفقير المعسر الذي لا يجد قوت يومه، ويأتي هذا الحكم تجسيدًا لمبدأ الرحمة والتيسير في الشريعة الإسلامية، حيث تسقط التكاليف الشرعية عند العجز وعدم الاستطاعة.

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