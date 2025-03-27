مسابقة الكتاب المبين 2025.. رحلة مع القرآن الكريم وفرصة لربح الجوائز

تُعد مسابقة الكتاب المبين التي تنظمها إذاعة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك واحدة من أبرز المسابقات الدينية التي تهدف إلى تعزيز التدبر في معاني القرآن الكريم وتشجيع المسلمين على الاستماع إلى آياته وفهمها، وتوفر هذه المسابقة فرصة رائعة للمشاركين لاختبار معرفتهم الدينية والفوز بجوائز قيمة.

وفي هذا التقرير، يقدم الموجز دليلًا شاملًا حول كيفية الاشتراك في المسابقة، شروط المشاركة، مواعيد طرح الأسئلة، وقيمة الجوائز المخصصة للفائزين.

كيفية الاشتراك في مسابقة الكتاب المبين رمضان 2025



أعلنت إذاعة القرآن الكريم عن إمكانية التسجيل المجاني في المسابقة عبر عدد من المنصات الرسمية، حيث يمكن للراغبين في المشاركة اتباع الخطوات التالية:

مسابقة الكتاب المبين

خطوات التسجيل بمسابقة الكتاب المبين



زيارة الرابط الرسمي للتسجيل، المتاح عبر:

الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف المصرية هنــــــــا.

الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم على منصات التواصل الاجتماعي.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة، والتي تشمل:

الاسم الكامل كما هو مدون في بطاقة الهوية.

الرقم القومي (للمواطنين المصريين).

محل الإقامة (المحافظة التي يسكن فيها المتسابق).

رقم الهاتف المحمول ورقم الهاتف الأرضي إن وجد.

الوظيفة أو المرحلة الدراسية للمتسابق.

متابعة الأسئلة اليومية التي يتم طرحها عبر إذاعة القرآن الكريم.

إرسال الإجابات الصحيحة من خلال الرابط المخصص لكل سؤال قبل الموعد النهائي.

شروط مسابقة الكتاب المبين



لضمان القبول في مسابقة الكتاب المبين وعدم استبعاد المتسابقين، يتعين الالتزام بالشروط التالية:

أن يكون المتسابق مقيمًا داخل جمهورية مصر العربية.

الإجابة على جميع الأسئلة المطروحة خلال فترة المسابقة لضمان التأهل للجوائز.

عدم تكرار إرسال الإجابة لنفس السؤال، حيث يؤدي ذلك إلى استبعاد المتسابق.

التأكد من صحة البيانات المدخلة أثناء التسجيل، لأن أي أخطاء قد تؤدي إلى إلغاء الاشتراك.

مواعيد طرح الأسئلة اليومية في مسابقة الكتاب المبين



يتم طرح الأسئلة الخاصة بمسابقة الكتاب المبين على مدار شهر رمضان المبارك وفق الجدول التالي:

الطرح الأول: الساعة 6:05 مساءً عبر إذاعة القرآن الكريم.

الإعادة: الساعة 7:40 صباحًا في اليوم التالي لمن لم يتمكن من الاستماع في المرة الأولى.

الجوائز المقدمة بمسابقة الكتاب المبين



تسعى مسابقة الكتاب المبين إلى تحفيز المشاركين من خلال تقديم جوائز مالية يومية تُمنح للفائزين وفق معايير دقيقة في اختيار الإجابات الصحيحة.

عدد الفائزين يوميًا: 5 فائزين.

قيمة الجائزة لكل فائز: 2500 جنيه مصري.

آلية الاختيار: يتم انتقاء الفائزين بناءً على صحة الإجابة ودقة البيانات المقدمة.

إعلان الفائزين: عبر إذاعة القرآن الكريم وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسابقة الكتاب المبين

كيفية متابعة نتائج مسابقة الكتاب المبين



يمكن للمشاركين الاطلاع على نتائج مسابقة الكتاب المبين ومعرفة أسماء الفائزين من خلال الوسائل التالية:

إذاعة القرآن الكريم، حيث يتم الإعلان عن الفائزين يوميًا.

الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم على فيسبوك وتويتر.

الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف المصرية، والذي ينشر قوائم الفائزين تباعًا.

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